https://crimea.ria.ru/20240311/stali-izvestny-pobediteli-oskara-2024-1135544717.html

Стали известны победители Оскара-2024

Стали известны победители Оскара-2024 - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Стали известны победители Оскара-2024

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Трансляция 96-й церемонии вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T06:19

2024-03-11T06:19

2024-03-11T06:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Трансляция 96-й церемонии вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости.Победителей определили в 23 категориях.Лучшим фильмом стал "Оппенгеймер". За работу над картиной Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер, Киллиан Мерфи — как лучший актер, Роберт Дауни-младший — как лучший актер второго плана."Оппенгеймер" — биографический триллер, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. На звание лучшего фильма также номинировались картины "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Барби", "Оставленные", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни", "Бедные-несчастные", "Зона интересов".Победители Оскара-2024В 2023 году лучшим фильмом по версии американской киноакадемии стал фантастический экшен "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.Читайте также на РИА Новости Крым:От "Онегина" до "Гладиатора": самые ожидаемые кинопремьеры 2024 годаКогда в Крым вернется большое кино – ответ МашковаВ Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство , в мире, сша, оскар, новости, кино, культура