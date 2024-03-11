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Стали известны победители Оскара-2024
Стали известны победители Оскара-2024 - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Стали известны победители Оскара-2024
Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Трансляция 96-й церемонии вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T06:19
2024-03-11T06:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Трансляция 96-й церемонии вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости.Победителей определили в 23 категориях.Лучшим фильмом стал "Оппенгеймер". За работу над картиной Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер, Киллиан Мерфи — как лучший актер, Роберт Дауни-младший — как лучший актер второго плана."Оппенгеймер" — биографический триллер, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. На звание лучшего фильма также номинировались картины "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Барби", "Оставленные", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни", "Бедные-несчастные", "Зона интересов".Победители Оскара-2024В 2023 году лучшим фильмом по версии американской киноакадемии стал фантастический экшен "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.Читайте также на РИА Новости Крым:От "Онегина" до "Гладиатора": самые ожидаемые кинопремьеры 2024 годаКогда в Крым вернется большое кино – ответ МашковаВ Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"
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искусство , в мире, сша, оскар, новости, кино, культура
Стали известны победители Оскара-2024
Стали известны имена новых обладателей Оскара
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Трансляция 96-й церемонии вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости.
Победителей определили в 23 категориях.
Лучшим фильмом стал "Оппенгеймер". За работу над картиной Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер, Киллиан Мерфи — как лучший актер, Роберт Дауни-младший — как лучший актер второго плана.
"Оппенгеймер" — биографический триллер, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.
На звание лучшего фильма также номинировались картины "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Барби", "Оставленные", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни", "Бедные-несчастные", "Зона интересов".
Победители Оскара-2024
—Лучший фильм - "Оппенгеймер";
—Лучший актер - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
—Лучший режиссер — Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"),
—Лучшая актриса - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");
—Лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер");
—Лучшая актриса второго плана - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
—Лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво";
—Лучший оригинальный сценарий - "Анатомия падения";
—Лучший зарубежный фильм - "Зона интересов";
—Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица";
—Лучшая песня - What Was I Made For? ("Барби");
—Лучшая музыка - "Оппенгеймер".
В 2023 году лучшим фильмом по версии американской киноакадемии стал фантастический экшен "Все везде и сразу"
Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.
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