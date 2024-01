https://crimea.ria.ru/20240107/ot-onegina-do-gladiatora-samye-ozhidaemye-kinopremery-2024-goda-1133945870.html

От "Онегина" до "Гладиатора": самые ожидаемые кинопремьеры 2024 года

2024-й уже наступил, а значит пора ознакомится с самыми ожидаемыми киноновинками года. В их числе и экранизация литературных шедевров, и продолжение культовых...

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 2024-й уже наступил, а значит пора ознакомится с самыми ожидаемыми киноновинками года. В их числе и экранизация литературных шедевров, и продолжение культовых фильмов, и даже картина в стиле аниме. О самых потенциально успешных российских и зарубежных премьерах – в материале РИА Новости Крым."Мастер и Маргарита"Вольная экранизация литературного шедевра Михаила Булгакова от отечественных кинематографистов. События фильма разворачиваются в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказался в центре скандала и за несколько дней превратился в изгоя. В какой-то момент литератор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой. Вдохновленный писатель принимается за создание нового романа, прообразом героев которого стали как его реальные знакомые, так и загадочный Воланд. В какой-то момент автор перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.Режиссер картины – Михаил Локшин, известный по работе над мелодрамой "Серебряные коньки", права на которую приобрел стриминговый сервис Netflix.Мастера в фильме сыграл "русский Жан Габен" Евгений Цыганов ("Питер FM", "Битва за Севастополь"), Маргариту – Юлия Снигирь ("Великая", "Отмороженные"). Воланда играет немецкий актер Аугуст Диль, сыгравший в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино.Бюджет картины – 1,2 млрд рублей. Кинолента выйдет в прокат 25 января."Сто лет тому вперед"В далеком 1984 году на экраны вышел замечательный и добрый фильм "Гостья из будущего", ставший любимой картиной миллионов советских подростков. Спустя 40 лет в России сняли сериал по роману все того же Кира Булычева "Сто лет тому вперед" о приключениях Алисы Селезневой.Коля Герасимов в этой картине – обычный парень, который тусуется с друзьями, слушает рэп и играет в видеоигры, но однажды попадает в будущее, где в межгалактической войне победила земная коалиция. Но у разбитых в войне пиратов остались предводители, которые готовятся к новому наступлению. Коля становится их невольным помощником в путешествиях сквозь время. В будущем он встречает Алису. Она ищет свою маму, которую потеряла, будучи совсем ребенком.Новой Алисой Селезневой стала выпускница ГИТИСа Дарья Верещагина, профессором Селезневым – неподражаемый Константин Хабенский, а Весельчака У сыграл один из популярнейших российских актеров Александр Петров.Картину снял молодой режиссер Александр Андрющенко, снявший одну из новелл в первом фильме из серии новогодних комедий "Елки". Продюсерами выступили Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Вадим Верещагин. Эта команда работала над вышедшим в 2023 году приключенческим фильмом "Повелитель ветра" о выдающемся путешественнике Федоре Конюхове."Онегин"В марте, накануне Международного женского дня, в прокат выйдет мелодрама "Онегин" по знаменитому произведению Александра Сергеевича Пушкина. Замахнуться на экранизацию классика решил Сарик Андреасян, известный по картинам "Защитники", "Гудбай, Америка!", "Мафия: игра на выживание".В образе Евгения Онегина предстанет Виктор Добронравов ("Т-34", "Огонь"), в качестве Татьяны Лариной заявлена Елизавета Моряк ("Артек. Больше путешествие", "Сны"), а Владимира Ленского сыграл Денис Прытков ("Инсомния", "Капельник").В центре сюжета, как и в романе, — дворянин Евгений Онегин, который, утомившись от городской жизни, отправляется в наследственное имение в деревню. При этом оригинальный текст был адаптирован "под современного зрителя".Чтобы создать атмосферу того периода, авторы воссоздали несколько улиц Санкт-Петербурга в том виде, в котором они существовали во времена Пушкина. Съемки также проходили в исторических локациях, вроде Царского Села, поселке Пушкинские горы и Дворцовой площади.Во время работы над сценарием режиссер отмечал, что хочет максимально бережно перенести историю на экран, но поставить ее в современной манере.Андреасян уверен, что "Онегин" стал "эталоном бережной и точной экранизации". "Миллионы школьников, влюбленные пары, фанаты Пушкина и просто поклонники большого кино получат наслаждение и будут пересматривать наш фильм", - полагает автор картины."Воздух"Уже в январе запланирован выход на экраны военной драмы Алексея Германа-младшего "Воздух", повествующий о советских летчицах во время Великой Отечественной войны. Советские войска ожесточенно бьются с немцами, которые продолжают наступать. В центре сюжета оказываются юные летчицы, которые на равных с мужчинами готовы сражаться с врагом, правда, у них еще нет ни боевого, ни житейского опыта. Каждый день девушкам приходится доказывать самим себе и сослуживцам, что они действительно чего-то стоят.Киноленту начали снимать еще в 2018 году, но из-за пандемии Covid-19 работу над ней приостановили и возобновили только во второй половине 2021 года.Натурные съемки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. В съемках воздушных боев, которые порой проходили в сложных метеоусловиях, были задействованы несколько типов самолетов с закрепленными на них камерами. Специально для фильма творческая группа воссоздала большое количество полноразмерных моделей самолетов военного времени.Главные роли в фильме исполняют Анастасия Талызина (внучка народной артистки РСФСР Валентины Талызиной), Аглая Тарасова ("Лед", "Лед-2"), Елена Лядова ("Левиафан", "географ глобус пропил"), а также народный артист России Сергей Безруков."Дюна: часть вторая"Прямое продолжение эпического научно-фантастического боевика "Дюна" 2021 года, снятого по одноименному роману Фрэнка Герберта. Режиссером сиквела также выступает Дени Вильнев. Ззрители увидят продолжение приключений Пола Атрейдеса, его объединение с Чани и фременами, а также борьбу, месть и победу над заговорщиками Харконненами, убившими его отца. Также главный герой будет адаптироваться к пустыне, превратится в лидеры пустынного народа и научится использовать свои способности. Пол пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он один; но ему придется выбирать между судьбой известной людям вселенной и любовью всей жизни.В "Дюна: вторая часть" вернется большая часть каста первого фильма: Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Ребекка Фергюсон (мать Пола), Хавьер Бардем (Стилгар), Дэйв Батиста (Глосс Раббан). Также в картине представлены новые герои: император Шаддама IV Коррино (Кристофер Уокен), принцесса Ирулан (Флоренс Пью), леди Марго Фенринг (Леа Сейду). Премьера назначена на 13 марта 2024 года."Джокер: безумие на двоих"В апреле завершились съемки второй части психологического триллера "Джокер", ставшего самым нашумевшим фильмом 2019 года. О сюжете сиквела известно немного. Действие фильма все так же происходит в вымышленном городе Готэм. Как известно, в конце первой части главного героя Артура Флэка упекли в психиатрическую лечебницу. Именно там развернется основное действие второй части и произойдет завязка. Знаменитая по комиксам возлюбленная Джокера – Харли Квин – также станет центральным персонажем сиквела. Авторы обещают раскрыть зрителям ее непростой характер. Также отмечается, что новый фильм станет полноценным мюзиклом, а не криминальной психологической драмой. По словам авторов, музыкальные сцены будут являться двигателем сюжета.Авторский и актерский состав по сравнению с первой картиной не изменился: режиссер, продюсер и автор сценария – Тодд Филлипс, композитор – Хильдур Гуднадоуттир, Джокер – Хоакин Феникс. А Харли Квинн сыграет знаменитая певица Леди Гага.Лента выйдет в прокат в октябре."Фуриоса: хроники Безумного Макса"Приквел культового фильма – "Безумный Макс: дорога ярости" с Томом Харди и Шарлиз Терон. В новом фильме главным действующим лицом станет молодая Фуриоса – героиня Шарлиз Терон из "Дороги ярости". В новом фильме ее сыграла восходящая звезда Голливуда, яркая и самобытная Аня Тейлор-Джой, известная по ролям в лентах "Сплит", "Прошлой ночью в Сохо", "Ход королевы" и других.Фуриоса родилась на территории Зеленые земли, в которой царствует матриархат. Оттуда ее похищает Военачальник Дементус вместе с бандой байкеров. Теперь Фуриосе приходится путешествовать с ними и попытаться выжить в опасной пустоши, а еще продумать, как сбежать от похитителей.На роль антагониста Дементуса решили взять харизматичного любимца миллионов женщин Криса Хемсворта ("Тор", "Хижина в лесу").Над фильмом работала та же команда, которая снимала "Безумный Макс: Дорога ярости". Съемки проходили в Австралии. На экраны лента выйдет в мае."Властелин колец: война роххиримов"Полнометражный анимационный фентези-фильм, основанный на легендарной литературной саге Толкина "Властелин колец". Над производством трудятся компании New Line Cinema, Warner Bros. Animation и Sola Entertainment. Режиссер – японский аниматор Кэндзи Камияма, который работал над аниме "Оборотни" и писал сценарий для Blood: The Last Vampire (2000). В 2002 году дебютировал как режиссер в сериале Minipato. К работе над новым проектом также привлекли Филиппу Бойенс из команды сценаристов культовой кинотрилогии "Властелин колец" Питера Джексона.Сюжет аниме осредоточен на истории королевства Рохан в Средиземье. Авторы решили расширить историю крепости Хельмова Падь. Действия фильма развернутся за 260 лет до событий "Властелина Колец" – во времена короля Хельма Молоторукого и обороны крепости.Над озвучкой работали актеры Брайан Кокс, Гайя Уайз, Шон Дули, Люк Паскуалино, а также Миранда Отто, сыгравшая во "Властелине колец" Эовин – племянницу роханского короля Теодена.Отмечается, что команда аниме заставляла актеров выполнять захват движений их персонажей на протяжении съемок всего фильма, прежде чем создавать анимированные модели сцен, ракурсы камеры и движения персонажей с помощью движка Unreal Engine, и впоследствии придавать полученному материалу традиционную аниме-обработку. Фильм выйдет в прокат в декабре."Гладиатор 2"Планы создания сиквела оскароносного "Гладиатора" Ридли Скотта озвучивались практически сразу же после огромного успеха ленты в 2000 году. Попытки написать сценарий были, но ничего не получилось. В итоге продолжение выйдет спустя практически четверть века. Режиссером ленты вновь выступил Скотт. Детали сюжета не разглашаются. Известно лишь, что события второго фильма будут происходить через 25 лет после событий первого, а главным героем станет повзрослевший Луций – сын Луциллы и племянник Коммода.Ремейком оригинала сиквел не станет. Главную роль в продолжении сыграл молодой актер Пол Мескаль, известный по драме "Солнце мое". В каст также вошли Педро Паскаль (Оберин Мартелл из "Игры престолов"), Джозеф Куинн (Эдди из "Очень странных дел") и даже обладатель двух "Оскаров" Дензел Вашингтон "("Гнев", "Книга Илая", "Великий уравнитель"). Вашингтон указан исполнителем роли Макрануса, которого описывают как "бывшего бойца, сумевшего изменить свою судьбу".Рассела Кроу в продолжении не будет. Сам актер по этому поводу сказал, что "немного завидует" участникам нового проекта.Премьера запланирована на ноябрь.

