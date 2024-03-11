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Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник

Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T11:31

2024-03-11T11:31

2024-03-11T11:31

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

логистика

морской транспорт

порт крым

порт кавказ

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот.Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 457 495 пассажиров и 266 834 грузовика. В общей сложности выполнено 7 777 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:От -4 до +14: погода в Крыму в понедельникЦены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в КрымуПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, логистика, морской транспорт, порт крым, порт кавказ, новости крыма