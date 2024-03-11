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Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник
Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T11:31
2024-03-11T11:31
2024-03-11T11:31
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
логистика
морской транспорт
порт крым
порт кавказ
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот.Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 457 495 пассажиров и 266 834 грузовика. В общей сложности выполнено 7 777 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:От -4 до +14: погода в Крыму в понедельникЦены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в КрымуПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, логистика, морской транспорт, порт крым, порт кавказ, новости крыма
Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник
Керченская паромная переправа работает в зависимости от погоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 марта ветер северо-западный 6 м/с, порывы до 9 м/с, видимость хорошая, высота волн до 0,6 м, температура воздуха +4…+ 6 градусов, температура воды в море + 7 градусов", - сказано в сообщении.
Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 457 495 пассажиров и 266 834 грузовика. В общей сложности выполнено 7 777 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13.
Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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