https://crimea.ria.ru/20240311/ot--4-do-14-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1135529967.html

От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник

От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024

От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T00:01

2024-03-11T00:01

2024-03-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса, днем +11...+13.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы -1...+1, днем +11...+13 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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