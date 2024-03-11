https://crimea.ria.ru/20240311/ot--4-do-14-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1135529967.html
От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник
От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024
От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T00:01
2024-03-11T00:01
2024-03-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса, днем +11...+13.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы -1...+1, днем +11...+13 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html
симферополь
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евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник от -4 до +14 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, днем +9…+14 градусов, в горах +3…+8", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса, днем +11...+13.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы -1...+1, днем +11...+13 градусов.