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От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник
От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.03.2024
От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T00:01
2024-03-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса, днем +11...+13.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы -1...+1, днем +11...+13 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник от -4 до +14 градусов

00:01 11.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода. Архивное фото
Ветреная погода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, днем +9…+14 градусов, в горах +3…+8", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса, днем +11...+13.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы -1...+1, днем +11...+13 градусов.
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Вчера, 18:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01От -4 до +14: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 11 марта
22:03Главное за день: 10 марта
21:43Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение
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20:54Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана
20:43Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
20:33Крымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей
20:11Что можно и нельзя делать на Масленицу
19:51Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог
19:31Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
19:15Рожденные под стук колес: история семьи железнодорожников из Феодосии
18:54Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников
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18:22В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
18:10Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС
17:48В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций
17:29Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди
17:02Очередь продолжает расти: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
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