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В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций
В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 10.03.2024
В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций
В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T17:48
2024-03-10T17:48
радио "спутник в крыму"
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, за 10 лет в Крыму построили более 650 километров магистральных и свыше 180 километров высоковольтных линий электропередачи.Количество подключенных абонентов в этот период выросло на 18%, или на 150 тысяч. На сегодняшний день предприятие "Крымэнерго" подключает к энергосетям от 300 до 500 абонентов ежемесячно, добавил Гоцанюк.Председатель Совмина добавил, что к настоящему времени большая часть садоводческих товариществ и кооперативов перешли на прямые договоры с "Крымэнерго", минуя посредников. Только 11 из 53 СНТ пока не приняли окончательное решение по переходу на прямые расчеты с госпредприятием.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятАксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму
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РИА Новости Крым
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В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций

В Крыму заменят 76 трансформаторных подстанций до начала июня – власти

17:48 10.03.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Уже выделены средства на замену 112 подстанций. 36 из них уже приобрели и установили. Остальные 76 будут приобретены и до начала июня установлены", – сказал глава правительства региона.
По его словам, за 10 лет в Крыму построили более 650 километров магистральных и свыше 180 километров высоковольтных линий электропередачи.
Количество подключенных абонентов в этот период выросло на 18%, или на 150 тысяч. На сегодняшний день предприятие "Крымэнерго" подключает к энергосетям от 300 до 500 абонентов ежемесячно, добавил Гоцанюк.
Председатель Совмина добавил, что к настоящему времени большая часть садоводческих товариществ и кооперативов перешли на прямые договоры с "Крымэнерго", минуя посредников. Только 11 из 53 СНТ пока не приняли окончательное решение по переходу на прямые расчеты с госпредприятием.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить.
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