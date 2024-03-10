https://crimea.ria.ru/20240310/v-krymu-do-leta-zamenyat-bolee-70-transformatornykh-podstantsiy-1135517197.html

В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций

В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 10.03.2024

В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций

В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T17:48

2024-03-10T17:48

2024-03-10T17:48

радио "спутник в крыму"

юрий гоцанюк

новости крыма

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гуп рк "крымэнерго"

электросети крыма

электроэнергия

лэп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, за 10 лет в Крыму построили более 650 километров магистральных и свыше 180 километров высоковольтных линий электропередачи.Количество подключенных абонентов в этот период выросло на 18%, или на 150 тысяч. На сегодняшний день предприятие "Крымэнерго" подключает к энергосетям от 300 до 500 абонентов ежемесячно, добавил Гоцанюк.Председатель Совмина добавил, что к настоящему времени большая часть садоводческих товариществ и кооперативов перешли на прямые договоры с "Крымэнерго", минуя посредников. Только 11 из 53 СНТ пока не приняли окончательное решение по переходу на прямые расчеты с госпредприятием.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятАксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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