https://crimea.ria.ru/20240308/vesenniy-avitaminoz-sovety-dietologa-dlya-ukrepleniya-immuniteta-1135436658.html
Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета
Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета
Недостаток витаминов весной снижает иммунитет человека. Как это исправить с помощью питания, рассказала в комментарии РИА Новости Крым доцент Медицинской... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T21:52
2024-03-08T21:52
2024-03-08T21:52
весна
совет эксперта
витамины
здоровье
зож
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здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,8 мар – РИА Новости Крым. Недостаток витаминов весной снижает иммунитет человека. Как это исправить с помощью питания, рассказала в комментарии РИА Новости Крым доцент Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского, врач-диетолог Ирина Сухарева.Для восполнения недостатка витаминов, укрепления иммунитета с приходом весны диетолог рекомендует менять рацион питания. Если в зимний период мы больше ели суп, борщ, в большом количестве мясные продукты, то весной надо переходить на овощи и фрукты."В первую очередь нужна зелень: петрушка, укроп, зеленый салат и зеленый лук. Зелень содержат микроэлементы, витамины и должна входить во все блюда, в том числе в салаты, овощной суп. Это лучший вариант, который можно сейчас использовать", - дает совет эксперт по питанию.Также важно есть свеклу, морковь и капусту. Причем капусту в разных видах, особенно полезна квашеная, но при условии, что нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее хорошо добавлять в винегрет и заправлять маслом: оливковым, кукурузным, льняным, подсолнечным (только первой выжимки).Ирина Сухарева отмечает, что в последнее время люди отказываются от картофеля, считая, что там крахмал, из-за которого они поправляются. Но, по словам диетолога, если выбирать между макаронами и картофелем, то последний гораздо полезней, поскольку содержит клетчатку. Но картофель также лучше употреблять в виде, например, пюре, а не жареным.Весной стоит продолжать есть цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), если нет на них аллергии. Если же есть, то отличный вариант – яблоки.Также, по словам эксперта, не стоит забывать весной об орехах, бобовых и сухофруктах. Если у вас были замороженные ягоды, и они правильно хранились, то все полезные свойства у них сохранены. Из них можно делать, например, компоты. Кроме того, диетолог рекомендует пить морсы, настойку шиповника.Полезно включить в рацион рыбу, лучше жирных сортов, вместо мяса. И ограничить потребление сладкого."Что касается приема дополнительных витаминов, то нужно сначала сдать анализы. Если есть недостаток каких-то микроэлементов в организме, тогда важно проконсультироваться с врачом. Бесконтрольно их принимать нельзя. Либо нужно корректировать питание", - обращает внимание Ирина Сухарева.Читайте также на РИА Новости Крым:Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовыхПочему стресс заедают и как это прекратить: советы ГинзбургаДиетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить
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весна, совет эксперта, витамины, здоровье, зож, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости, ирина сухарева
Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета
Для укрепления иммунитета весной диетолог советует есть два яблока в день и много зелени
СИМФЕРОПОЛЬ,8 мар – РИА Новости Крым.
Недостаток витаминов весной снижает иммунитет человека. Как это исправить с помощью питания, рассказала в комментарии РИА Новости Крым
доцент Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского, врач-диетолог Ирина Сухарева.
"Мы живем в такой экологической зоне, где есть достаточное количество овощей, фруктов. Поэтому серьезный авитаминоз крайне редко бывает. Конечно, за зиму количество витаминов в организме человека снижается. И если это корректировать при помощи питания, то все будет нормально", - рассказала Ирина Сухарева.
Для восполнения недостатка витаминов, укрепления иммунитета с приходом весны диетолог рекомендует менять рацион питания. Если в зимний период мы больше ели суп, борщ, в большом количестве мясные продукты, то весной надо переходить на овощи и фрукты.
"В первую очередь нужна зелень: петрушка, укроп, зеленый салат и зеленый лук. Зелень содержат микроэлементы, витамины и должна входить во все блюда, в том числе в салаты, овощной суп. Это лучший вариант, который можно сейчас использовать", - дает совет эксперт по питанию.
Также важно есть свеклу, морковь и капусту. Причем капусту в разных видах, особенно полезна квашеная, но при условии, что нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее хорошо добавлять в винегрет и заправлять маслом: оливковым, кукурузным, льняным, подсолнечным (только первой выжимки).
"Все виды капусты полезны. Этот овощ содержит витамин С, различные микроэлементы, клетчатку, которая помогает правильной работе обмена веществ в организме, чтобы не страдал иммунитет. Но ее нужно есть в отварном или печеном виде", - говорит специалист.
Ирина Сухарева отмечает, что в последнее время люди отказываются от картофеля, считая, что там крахмал, из-за которого они поправляются. Но, по словам диетолога, если выбирать между макаронами и картофелем, то последний гораздо полезней, поскольку содержит клетчатку. Но картофель также лучше употреблять в виде, например, пюре, а не жареным.
Весной стоит продолжать есть цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), если нет на них аллергии. Если же есть, то отличный вариант – яблоки.
"В день надо обязательно съедать два яблока любого сорта. Это тоже клетчатка и витамины. Из яблок можно сделать пюре или запечь их. Это очень важный и полезный продукт для иммунитета. Их нужно употреблять и взрослым, и детям", - советует Ирина Сухарева.
Также, по словам эксперта, не стоит забывать весной об орехах, бобовых и сухофруктах. Если у вас были замороженные ягоды, и они правильно хранились, то все полезные свойства у них сохранены. Из них можно делать, например, компоты. Кроме того, диетолог рекомендует пить морсы, настойку шиповника.
Полезно включить в рацион рыбу, лучше жирных сортов, вместо мяса. И ограничить потребление сладкого.
"Что касается приема дополнительных витаминов, то нужно сначала сдать анализы. Если есть недостаток каких-то микроэлементов в организме, тогда важно проконсультироваться с врачом. Бесконтрольно их принимать нельзя. Либо нужно корректировать питание", - обращает внимание Ирина Сухарева.
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