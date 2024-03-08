https://crimea.ria.ru/20240308/vesenniy-avitaminoz-sovety-dietologa-dlya-ukrepleniya-immuniteta-1135436658.html

Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета

Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета

Недостаток витаминов весной снижает иммунитет человека. Как это исправить с помощью питания, рассказала в комментарии РИА Новости Крым доцент Медицинской... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T21:52

2024-03-08T21:52

2024-03-08T21:52

весна

совет эксперта

витамины

здоровье

зож

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

новости

ирина сухарева

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СИМФЕРОПОЛЬ,8 мар – РИА Новости Крым. Недостаток витаминов весной снижает иммунитет человека. Как это исправить с помощью питания, рассказала в комментарии РИА Новости Крым доцент Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского, врач-диетолог Ирина Сухарева.Для восполнения недостатка витаминов, укрепления иммунитета с приходом весны диетолог рекомендует менять рацион питания. Если в зимний период мы больше ели суп, борщ, в большом количестве мясные продукты, то весной надо переходить на овощи и фрукты."В первую очередь нужна зелень: петрушка, укроп, зеленый салат и зеленый лук. Зелень содержат микроэлементы, витамины и должна входить во все блюда, в том числе в салаты, овощной суп. Это лучший вариант, который можно сейчас использовать", - дает совет эксперт по питанию.Также важно есть свеклу, морковь и капусту. Причем капусту в разных видах, особенно полезна квашеная, но при условии, что нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее хорошо добавлять в винегрет и заправлять маслом: оливковым, кукурузным, льняным, подсолнечным (только первой выжимки).Ирина Сухарева отмечает, что в последнее время люди отказываются от картофеля, считая, что там крахмал, из-за которого они поправляются. Но, по словам диетолога, если выбирать между макаронами и картофелем, то последний гораздо полезней, поскольку содержит клетчатку. Но картофель также лучше употреблять в виде, например, пюре, а не жареным.Весной стоит продолжать есть цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), если нет на них аллергии. Если же есть, то отличный вариант – яблоки.Также, по словам эксперта, не стоит забывать весной об орехах, бобовых и сухофруктах. Если у вас были замороженные ягоды, и они правильно хранились, то все полезные свойства у них сохранены. Из них можно делать, например, компоты. Кроме того, диетолог рекомендует пить морсы, настойку шиповника.Полезно включить в рацион рыбу, лучше жирных сортов, вместо мяса. И ограничить потребление сладкого."Что касается приема дополнительных витаминов, то нужно сначала сдать анализы. Если есть недостаток каких-то микроэлементов в организме, тогда важно проконсультироваться с врачом. Бесконтрольно их принимать нельзя. Либо нужно корректировать питание", - обращает внимание Ирина Сухарева.Читайте также на РИА Новости Крым:Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовыхПочему стресс заедают и как это прекратить: советы ГинзбургаДиетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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