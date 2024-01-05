Рейтинг@Mail.ru
Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240105/smotrim-na-reaktsiyu-komu-i-skolko-mozhno-sedat-tsitrusovykh-1133178030.html
Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
Цитрусовые не являются особенно опасным аллергеном, и могут вызывать так называемую "псевдоаллергию", поэтому, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом,... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T21:28
2024-01-05T21:28
здоровье
красота и здоровье
вкусно и полезно
еда
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119270391_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ad626421c2041f01c36b3c4f0f6a8835.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Цитрусовые не являются особенно опасным аллергеном, и могут вызывать так называемую "псевдоаллергию", поэтому, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, помело, апельсинов, мандаринов, лимонов, кумквата, миннеолы, грейпфрутов и лайма можно съедать в достаточно больших количествах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала нутрициолог Ксения Петрухина.Определить меру, по ее словам, довольно просто: "мера – это то количество, употребление которого не провоцирует у вас нежелательных реакций"."Однако людям с проблемами ЖКТ и аллергикам стоит обсудить вопрос об употреблении цитрусовых с врачом", – напомнила Петрухина.По мнению врачей, в кожуре мандаринов содержится гораздо больше витаминов, чем в мякоти плода. Поэтому корки считаются более полезными для укрепления иммунитета.Читайте также на РИА Новости Крым:Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсиныЕсли жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымуВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119270391_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_30560cd552f8a996960151fdacea8d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, красота и здоровье, вкусно и полезно, еда, совет эксперта
Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых

Эксперт назвал безопасное количество мандаринов для организма

21:28 05.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Цитрусовые не являются особенно опасным аллергеном, и могут вызывать так называемую "псевдоаллергию", поэтому, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, помело, апельсинов, мандаринов, лимонов, кумквата, миннеолы, грейпфрутов и лайма можно съедать в достаточно больших количествах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала нутрициолог Ксения Петрухина.

"Все цитрусовые по-своему вкусны и полезны, поскольку богаты витаминами С, В, А, РР, пектином и клетчаткой, имея при том низкую калорийность (30-50 ккл). К счастью, цитрусовые достаточно безопасны, поскольку не входят в число опасных аллергенов. Чаще всего сочные плоды вызывают т.н. "псевдоаллергию" – кожную реакцию, которая не угрожает жизни и здоровью человека. Поэтому есть цитрусовые можно и нужно, достаточно просто соблюдать меру", – сказала Петрухина.

Определить меру, по ее словам, довольно просто: "мера – это то количество, употребление которого не провоцирует у вас нежелательных реакций".
"Однако людям с проблемами ЖКТ и аллергикам стоит обсудить вопрос об употреблении цитрусовых с врачом", – напомнила Петрухина.
По мнению врачей, в кожуре мандаринов содержится гораздо больше витаминов, чем в мякоти плода. Поэтому корки считаются более полезными для укрепления иммунитета.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
 
ЗдоровьеКрасота и здоровьеВкусно и полезноЕдаСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
22:03Главное за день: 5 января
21:48Новый год под стук колес: как отмечают праздники в поезде
21:28Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
21:02Крымский мост вечером в пятницу: оперативная информация
20:47Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы
20:02Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
19:53Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"
19:32Херсонской области выделили 124 миллиарда: на что их потратят
19:14Свой чай из крымских трав собирают гости выставки-форума "Россия"
18:53В Алуштинском аквариуме приручили драконов
18:35Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения
18:15Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи
17:48Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок
17:31Оползень угрожает участку трассы М-4 "Дон": введен режим ЧС
17:16Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель
16:52Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю
16:41Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении
16:28Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму
16:17Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов
Лента новостейМолния