https://crimea.ria.ru/20221130/chem-i-komu-polezna-mandarinovaya-kozhura-1125622339.html
Чем и кому полезна мандариновая кожура
Чем и кому полезна мандариновая кожура - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Чем и кому полезна мандариновая кожура
В кожуре мандаринов содержится гораздо больше витаминов, чем в мякоти плода. Поэтому корки считаются более полезными для укрепления иммунитета, считают врачи, и РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T21:23
2022-11-30T21:23
2022-11-30T21:23
общество
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В кожуре мандаринов содержится гораздо больше витаминов, чем в мякоти плода. Поэтому корки считаются более полезными для укрепления иммунитета, считают врачи, и приводят несколько простых способов их приготовления.Он отмечает, что отвар из корочек мандарина и ромашки улучшит работу кишечника и поджелудочной. Заваривать кожуру мандарина можно и при заболеваниях дыхательной системы типа бронхита и ОРЗ.Кроме того, по словам токсиколога, мандариновая кожура помогает и диабетикам — ее надо проварить без сахара и пить отвар в небольших количествах. При этом лучше мандариновые корочки сначала высушить и только потом готовить из них отвар."Любое применение мандариновых корочек возможно только в том случае, если у вас нет аллергии на мандарины, и вы не страдаете от повышенной кислотности, гастритов, язв или панкреатита", – напоминает специалист.Из мандариновых корочек можно также сделать цукаты — проварив их в сиропе. Можно также сварить варенье из мандариновых корочек. Оно сохранит полезные свойства и будет долго храниться. Сухие мандариновые корки также можно использовать как натуральный ароматизатор и приправу. Полезны тоники или лосьоны для лица из мандариновых корочек.
https://crimea.ria.ru/20211208/kak-vybrat-vkusnye-mandariny-1121669754.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Чем и кому полезна мандариновая кожура
Врачи рассказали о пользе мандариновой кожуры для иммунитета и рассказали, как ее готовить
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В кожуре мандаринов содержится гораздо больше витаминов, чем в мякоти плода. Поэтому корки считаются более полезными для укрепления иммунитета, считают врачи, и приводят несколько простых способов их приготовления.
"Кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов С, А, Е, чем мякоть. Также корки богаты эфирными маслами, пектином, калием и фосфором. Мандариновая шкурка полезна для сердца, улучшения работы иммунной системы и желудочно-кишечного тракта", – цитирует
"Доктор Питер" профессора, токсиколога Михаила Кутушова.
Он отмечает, что отвар из корочек мандарина и ромашки улучшит работу кишечника и поджелудочной. Заваривать кожуру мандарина можно и при заболеваниях дыхательной системы типа бронхита и ОРЗ.
Кроме того, по словам токсиколога, мандариновая кожура помогает и диабетикам — ее надо проварить без сахара и пить отвар в небольших количествах. При этом лучше мандариновые корочки сначала высушить и только потом готовить из них отвар.
"Любое применение мандариновых корочек возможно только в том случае, если у вас нет аллергии на мандарины, и вы не страдаете от повышенной кислотности, гастритов, язв или панкреатита", – напоминает специалист.
Из мандариновых корочек можно также сделать цукаты — проварив их в сиропе. Можно также сварить варенье из мандариновых корочек. Оно сохранит полезные свойства и будет долго храниться. Сухие мандариновые корки также можно использовать как натуральный ароматизатор и приправу. Полезны тоники или лосьоны для лица из мандариновых корочек.