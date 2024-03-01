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Весна наступает по всем фронтам: прогноз в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Весна наступает по всем фронтам: прогноз в Крыму на выходные от ФОБОС
Весна наступает по всем фронтам: прогноз в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Весна наступает по всем фронтам: прогноз в Крыму на выходные от ФОБОС
На выходных в Крыму – комфортная весенняя погода, без осадков и штормовых предупреждений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T20:37
2024-03-01T20:37
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму – комфортная весенняя погода, без осадков и штормовых предупреждений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, юг России попал под защиту юго-западного крыла антициклона, центр которого раскручивается над Оренбургскими степями. И с каждым днем "эта империя высокого атмосферного давления будет расширяться, охватывая своим благотворным влиянием большую часть Русской равнины".Рабочая неделя завершилась солнечной пятницей, без осадков, с легким ветром восточных румбов не более 2 – 7 м/с. В таких условиях воздух в Симферополе прогрелся до +17 градусов, а по Крыму от 14 до 19 градусов тепла, что характерно для апреля, а не марта, средняя дневная температура которого колеблется около 10 градусов, отмечает Тишковец.И ночью, и днем в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночная температура в Симферополе +3… +6, средняя по Крыму +2… +7. Днем воздух прогреется, соответственно, до +16 и 13 –18 градусов.В воскресенье "из-за тяги северо-восточных ветров чуть поступит свежий воздух, что всего лишь вернет температурные показатели в рамки нормы", предупредил Тишковец.Ночью посвежеет: в Симферополе до +1… + 4, в Крыму до +1... +6 градусов. Днем в городе около +12, на полуострове +10... +15 градусов, "и по-прежнему освежающий северо-восточный ветер"."Так что погода весьма весенняя, комфортная, без штормовых предупреждений. Что называется, живи да радуйся", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма, общество
Весна наступает по всем фронтам: прогноз в Крыму на выходные от ФОБОС

В субботу и воскресенье Крым ждет комфортное тепло и легкий свежий ветер

20:37 01.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму – комфортная весенняя погода, без осадков и штормовых предупреждений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, юг России попал под защиту юго-западного крыла антициклона, центр которого раскручивается над Оренбургскими степями. И с каждым днем "эта империя высокого атмосферного давления будет расширяться, охватывая своим благотворным влиянием большую часть Русской равнины".
"А значит, весна будет наступать по всем фронтам", – прогнозирует эксперт.
Рабочая неделя завершилась солнечной пятницей, без осадков, с легким ветром восточных румбов не более 2 – 7 м/с. В таких условиях воздух в Симферополе прогрелся до +17 градусов, а по Крыму от 14 до 19 градусов тепла, что характерно для апреля, а не марта, средняя дневная температура которого колеблется около 10 градусов, отмечает Тишковец.
"И суббота подхватит этот тренд на синоптических картах. По-прежнему антициклональный тип погоды. Правда, облаков станет чуть побольше. И ветер северо-восточных румбов чуть поплотнее: 4 – 9 м/с", – сказал Тишковец.
И ночью, и днем в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночная температура в Симферополе +3… +6, средняя по Крыму +2… +7. Днем воздух прогреется, соответственно, до +16 и 13 –18 градусов.
В воскресенье "из-за тяги северо-восточных ветров чуть поступит свежий воздух, что всего лишь вернет температурные показатели в рамки нормы", предупредил Тишковец.
Ночью посвежеет: в Симферополе до +1… + 4, в Крыму до +1... +6 градусов. Днем в городе около +12, на полуострове +10... +15 градусов, "и по-прежнему освежающий северо-восточный ветер".
"Так что погода весьма весенняя, комфортная, без штормовых предупреждений. Что называется, живи да радуйся", – заключил эксперт.
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