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Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта
Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта
Тепло и солнце в Крыму к середине следующей недели сменят снег и морозы. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T18:32
2024-02-29T18:32
2024-02-29T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Тепло и солнце в Крыму к середине следующей недели сменят снег и морозы. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая."В пятницу, 1 марта, в субботу и воскресенье, 2 и 3 марта, удерживается теплая сухая погода, без осадков. Но будет не очень приятный северо-восточный ветер 9-14 м/с. Ночью +1…6 градусов, в северо-восточных районах прохладнее 0...-2 градуса. Днем в Крыму +10…15 градусов. На севере и северо-востоке немного прохладнее +8…12 градусов", – рассказали в крымском гидрометцентре.Тепло в Крыму будет и в первые дни следующей недели. 4 и 5 марта ожидается восточный ветер 7-12 м/с. Ночью +1…6 градусов, днем +7…12. По словам Татьяны Любецкой, эта среднесуточная температура выше нормы.Погода не побалует теплом и 8 марта. По предварительному прогнозу, на праздничные дни в регионе ожидается мокрый снег, ночью 0…-5, днем от -1 до +4 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта
Аномальное тепло в Крыму сменится морозами и снегом на 8 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Тепло и солнце в Крыму к середине следующей недели сменят снег и морозы. Об этом РИА Новости Крым
сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"В пятницу, 1 марта, в субботу и воскресенье, 2 и 3 марта, удерживается теплая сухая погода, без осадков. Но будет не очень приятный северо-восточный ветер 9-14 м/с. Ночью +1…6 градусов, в северо-восточных районах прохладнее 0...-2 градуса. Днем в Крыму +10…15 градусов. На севере и северо-востоке немного прохладнее +8…12 градусов", – рассказали в крымском гидрометцентре.
Тепло в Крыму будет и в первые дни следующей недели. 4 и 5 марта ожидается восточный ветер 7-12 м/с. Ночью +1…6 градусов, днем +7…12. По словам Татьяны Любецкой, эта среднесуточная температура выше нормы.
"В середине недели холодные воздушные массы постепенно проникнут в Крым. Есть вероятность дождей, мокрого снега, в конце недели – снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов. Днем +5 градусов", – рассказала Любецкая.
Погода не побалует теплом и 8 марта. По предварительному прогнозу, на праздничные дни в регионе ожидается мокрый снег, ночью 0…-5, днем от -1 до +4 градусов.
"Прогноз на праздничные дни очень предварительный. Такое похолодание – норма для начала марта в Крыму. Минувшая зима была очень теплой", – уточнила Татьяна Любецкая.
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