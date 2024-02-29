https://crimea.ria.ru/20240229/anomalnoe-teplo-v-krymu-smenitsya-morozami-prognoz-na-8-marta-1135318135.html

Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта

Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта

Тепло и солнце в Крыму к середине следующей недели сменят снег и морозы. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T18:32

2024-02-29T18:32

2024-02-29T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Тепло и солнце в Крыму к середине следующей недели сменят снег и морозы. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая."В пятницу, 1 марта, в субботу и воскресенье, 2 и 3 марта, удерживается теплая сухая погода, без осадков. Но будет не очень приятный северо-восточный ветер 9-14 м/с. Ночью +1…6 градусов, в северо-восточных районах прохладнее 0...-2 градуса. Днем в Крыму +10…15 градусов. На севере и северо-востоке немного прохладнее +8…12 градусов", – рассказали в крымском гидрометцентре.Тепло в Крыму будет и в первые дни следующей недели. 4 и 5 марта ожидается восточный ветер 7-12 м/с. Ночью +1…6 градусов, днем +7…12. По словам Татьяны Любецкой, эта среднесуточная температура выше нормы.Погода не побалует теплом и 8 марта. По предварительному прогнозу, на праздничные дни в регионе ожидается мокрый снег, ночью 0…-5, днем от -1 до +4 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

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