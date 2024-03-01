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В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей
В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей
600 машин ждут проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T18:09
2024-03-01T18:21
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
крым
транспорт
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.За день 1 марта движение по Крымскому мосту приостанавливали дважды, с 15.30 до 16.40 и затем с 16.58 до 17.45.По состоянию на 15:00 в очереди перед объектом со стороны Керчи выстроилось около сотни автомобилей. Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Рекомендации, как комфортнее и быстрее проехать по мосту, сайт РИА Новости Крым собрал здесь. Для этого следует в первую очередь правильно выбрать время - по данным статистики, самые большие очереди на проезд со стороны Тамани собираются в воскресенье и понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевГосдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20240301/krymskiy-most-otkryt-1135346469.html
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, транспорт, керчь, тамань, новости крыма
В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей

Перед Крымским мостом скопились шесть сотен автомобилей

18:09 01.03.2024 (обновлено: 18:21 01.03.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Очередь на Крымском мосту 1 марта
"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Ожидание также около часа", - говорится в сообщении.
За день 1 марта движение по Крымскому мосту приостанавливали дважды, с 15.30 до 16.40 и затем с 16.58 до 17.45.
По состоянию на 15:00 в очереди перед объектом со стороны Керчи выстроилось около сотни автомобилей. Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Рекомендации, как комфортнее и быстрее проехать по мосту, сайт РИА Новости Крым собрал здесь. Для этого следует в первую очередь правильно выбрать время - по данным статистики, самые большие очереди на проезд со стороны Тамани собираются в воскресенье и понедельник.
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