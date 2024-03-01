https://crimea.ria.ru/20240301/v-ocheredi-na-krymskiy-most-stoyat-tri-sotni-avtomobiley-1135347069.html

В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей

В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей

600 машин ждут проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T18:09

2024-03-01T18:09

2024-03-01T18:21

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.За день 1 марта движение по Крымскому мосту приостанавливали дважды, с 15.30 до 16.40 и затем с 16.58 до 17.45.По состоянию на 15:00 в очереди перед объектом со стороны Керчи выстроилось около сотни автомобилей. Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Рекомендации, как комфортнее и быстрее проехать по мосту, сайт РИА Новости Крым собрал здесь. Для этого следует в первую очередь правильно выбрать время - по данным статистики, самые большие очереди на проезд со стороны Тамани собираются в воскресенье и понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевГосдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20240301/krymskiy-most-otkryt-1135346469.html

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крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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