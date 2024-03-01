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У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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У Крымского моста растет очередь
У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 01.03.2024
У Крымского моста растет очередь
В пятницу днем у Крымского моста со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T15:02
2024-03-01T15:03
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В пятницу днем у Крымского моста со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Краснодарского края проезд к досмотровым пунктам свободен.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
У Крымского моста растет очередь

Сто машин ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

15:02 01.03.2024 (обновлено: 15:03 01.03.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В пятницу днем у Крымского моста со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Краснодарского края проезд к досмотровым пунктам свободен.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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