https://crimea.ria.ru/20240301/u-krymskogo-mosta-rastet-ochered-1135341671.html

У Крымского моста растет очередь

У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 01.03.2024

У Крымского моста растет очередь

В пятницу днем у Крымского моста со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T15:02

2024-03-01T15:02

2024-03-01T15:03

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В пятницу днем у Крымского моста со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Краснодарского края проезд к досмотровым пунктам свободен.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма