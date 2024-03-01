https://crimea.ria.ru/20240301/aksenov-poruchil-uluchshit-dvizhenie-transporta-v-chasy-pik-1135348057.html

Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик

Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик

Глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания в Центре организации обеспечения безопасности дорожного движения поручил оптимизировать работу РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T19:16

2024-03-01T19:16

2024-03-01T19:16

сергей аксенов

транспорт

крым

новости крыма

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания в Центре организации обеспечения безопасности дорожного движения поручил оптимизировать работу транспорта в часы пик. Об этом сообщает Telegram-канал главы республики.Сергей Аксенов напомнил, что в крымской столице проводится модернизация светофорных комплексов. На многих центральных улицах внедрено программное обеспечение для организации так называемой "зеленой волны", применяются различные режимы регулирования движения на перекрестках."Решение проблемы организации дорожного движения также позволит повысить качество работы городского общественного транспорта, на которую сегодня много нареканий от граждан. Поручил министру транспорта РК Николаю Николаевичу Лукашенко активизировать подбор водителей для пассажирских транспортных средств", - написал глава республики.Ранее в минтрансе Крыма сообщили о запуске нового автобусного маршрута из Симферополя в село Чапаевку Советского района. Он станет регулярным.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Симферополя встал в пробках – карта заторовАвтобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и срокиКак будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, транспорт, крым, новости крыма, городская среда