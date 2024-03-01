https://crimea.ria.ru/20240301/aksenov-poruchil-uluchshit-dvizhenie-transporta-v-chasy-pik-1135348057.html
Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик
Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик
Глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания в Центре организации обеспечения безопасности дорожного движения поручил оптимизировать работу РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T19:16
2024-03-01T19:16
2024-03-01T19:16
сергей аксенов
транспорт
крым
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания в Центре организации обеспечения безопасности дорожного движения поручил оптимизировать работу транспорта в часы пик. Об этом сообщает Telegram-канал главы республики.Сергей Аксенов напомнил, что в крымской столице проводится модернизация светофорных комплексов. На многих центральных улицах внедрено программное обеспечение для организации так называемой "зеленой волны", применяются различные режимы регулирования движения на перекрестках."Решение проблемы организации дорожного движения также позволит повысить качество работы городского общественного транспорта, на которую сегодня много нареканий от граждан. Поручил министру транспорта РК Николаю Николаевичу Лукашенко активизировать подбор водителей для пассажирских транспортных средств", - написал глава республики.Ранее в минтрансе Крыма сообщили о запуске нового автобусного маршрута из Симферополя в село Чапаевку Советского района. Он станет регулярным.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Симферополя встал в пробках – карта заторовАвтобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и срокиКак будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, транспорт, крым, новости крыма, городская среда
Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик
В Симферополе обновят светофоры и улучшат движение транспорта в часы максимальной нагрузки
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания в Центре организации обеспечения безопасности дорожного движения поручил оптимизировать работу транспорта в часы пик. Об этом сообщает Telegram-канал главы республики.
"Деятельность в этом направлении необходимо продолжить. Если фиксируются пробки, значит принимаемых мер недостаточно. Особое внимание нужно уделить движению транспорта в часы пик и во время увеличения сезонной загрузки", - отметил он.
Сергей Аксенов напомнил, что в крымской столице проводится модернизация светофорных комплексов. На многих центральных улицах внедрено программное обеспечение для организации так называемой "зеленой волны", применяются различные режимы регулирования движения на перекрестках.
"Решение проблемы организации дорожного движения также позволит повысить качество работы городского общественного транспорта, на которую сегодня много нареканий от граждан. Поручил министру транспорта РК Николаю Николаевичу Лукашенко активизировать подбор водителей для пассажирских транспортных средств", - написал глава республики.
Ранее в минтрансе Крыма сообщили о запуске нового автобусного маршрута
из Симферополя в село Чапаевку Советского района. Он станет регулярным.
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