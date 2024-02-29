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Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
Житель Симферополя осужден на 9 лет за преступление против общественной безопасности, которое совершил по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:29
2024-02-29T13:29
2024-02-29T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя осужден на 9 лет за преступление против общественной безопасности, которое совершил по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Своим решением суд оставил без изменения ранее вынесенный приговор в отношении жителя столицы Крыма. Он был признан виновным в незаконном приобретении и ношении взрывных устройств, в преступлении против общественной безопасности и получил 9 лет колонии.В суде он рассказал, что общался в мессенджере с давним знакомым, "который поддерживает связи определенного характера с представителями украинских спецслужб". А позже со ссылкой на этого приятеля ему позвонил незнакомый человек, который и передал координаты "тайника".Свою вину мужчина признал частично. С приговором не согласился. Вместе с адвокатом он подал апелляции, требуя переквалифицировать действия и смягчить наказание на условное с учетом того, что он активно содействовал следствию в раскрытия преступления."При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции", – заявили в ВС РФ.Приговор вступил в законную силу. По решению суда виновный проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
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приговор, крым, новости крыма, симферополь, верховный суд крыма, закон и право
Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
Житель Симферополя осужден на 9 лет за преступление против общественной безопасности
13:29 29.02.2024 (обновлено: 13:47 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя осужден на 9 лет за преступление против общественной безопасности, которое совершил по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
Своим решением суд оставил без изменения ранее вынесенный приговор в отношении жителя столицы Крыма. Он был признан виновным в незаконном приобретении и ношении взрывных устройств, в преступлении против общественной безопасности и получил 9 лет колонии.
В приговоре отмечалось, что мужчина 1985 года рождения забрал переданное ему самодельное взрывное устройство в тайнике, оборудованном в парковой зоне Симферополя. Там он "извлек пакет с взрывным устройством и намеревался перенести к себе домой, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов".
В суде он рассказал, что общался в мессенджере с давним знакомым, "который поддерживает связи определенного характера с представителями украинских спецслужб". А позже со ссылкой на этого приятеля ему позвонил незнакомый человек, который и передал координаты "тайника".
Свою вину мужчина признал частично. С приговором не согласился. Вместе с адвокатом он подал апелляции, требуя переквалифицировать действия и смягчить наказание на условное с учетом того, что он активно содействовал следствию в раскрытия преступления.
"При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции", – заявили в ВС РФ.
Приговор вступил в законную силу. По решению суда виновный проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.
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