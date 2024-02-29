https://crimea.ria.ru/20240229/vzryvnoe-ustroystvo-ot-ukrainskikh-spetssluzhb-krymchanin-osuzhden-na-9-let-1135309635.html

Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет

Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет

Житель Симферополя осужден на 9 лет за преступление против общественной безопасности, которое совершил по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:29

2024-02-29T13:29

2024-02-29T13:47

приговор

крым

новости крыма

симферополь

верховный суд крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя осужден на 9 лет за преступление против общественной безопасности, которое совершил по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Своим решением суд оставил без изменения ранее вынесенный приговор в отношении жителя столицы Крыма. Он был признан виновным в незаконном приобретении и ношении взрывных устройств, в преступлении против общественной безопасности и получил 9 лет колонии.В суде он рассказал, что общался в мессенджере с давним знакомым, "который поддерживает связи определенного характера с представителями украинских спецслужб". А позже со ссылкой на этого приятеля ему позвонил незнакомый человек, который и передал координаты "тайника".Свою вину мужчина признал частично. С приговором не согласился. Вместе с адвокатом он подал апелляции, требуя переквалифицировать действия и смягчить наказание на условное с учетом того, что он активно содействовал следствию в раскрытия преступления."При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции", – заявили в ВС РФ.Приговор вступил в законную силу. По решению суда виновный проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, крым, новости крыма, симферополь, верховный суд крыма, закон и право