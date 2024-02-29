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Украина получила плохую новость из США

Украина получила плохую новость из США - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Украина получила плохую новость из США

Решение лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре снизит шансы киевского режима получить новую военную помощь от... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T09:18

2024-02-29T09:18

2024-02-29T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Решение лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре снизит шансы киевского режима получить новую военную помощь от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Politico.82-летний Митч Макконнел на этой неделе заявил, что в ноябре уйдет в отставку с поста лидера фракции республиканцев в Сенате США. Как отмечают авторы публикации, его уход "разрушит самую влиятельную связь Республиканской партии с дотрамповским типом консерватизма, основанным на "ястребиной" внешней политике".У Макконнелла еще есть 10 месяцев в качестве лидера республиканцев в Сенате, чтобы заняться некоторыми незавершенными делами, в том числе законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако, как утверждают журналисты, политик "может оказаться еще более стесненным в достижении этих целей, чем раньше" из-за "медленной эволюции Республиканской партии в Сенате".В частности, как отмечается в публикации, республиканцы в верхней палате парламента США "начинают больше походить на своих коллег в Палате представителей": скептически относятся к иностранной помощи и неохотно идут наперекор бывшему президенту Дональду Трампу.В Белом доме ранее заявляли, что средства на поддержку Киева были исчерпаны еще в конце прошлого года. США не могут поставлять Украине оружие и боеприпасы, пока Конгресс не одобрит выделение новых ассигнований. В частности, против выступают ряд представителей Республиканской партии.Сенат США одобрил альтернативный законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них 60 млрд сенаторы предложили направить на нужды Киева. После этого законопроект должен был быть одобрен Конгрессом.Однако Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что новый пакет военной помощи от США необходим Киеву в течение ближайшего месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:США не будут направлять своих военных на УкраинуПочему Карлсон и Маск заявляют о поражении УкраиныУ Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, политика, в мире, новости, поставки западного оружия украине, новости сво