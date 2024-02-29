Рейтинг@Mail.ru
Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/operativnaya-obstanovka-v-kerchenskom-prolive---kak-rabotaet-pereprava-1135297271.html
Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа
Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа
Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T09:45
2024-02-29T09:45
крым
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
морской транспорт
порт кавказ
порт крым
росморречфлот
новости крыма
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018090_0:264:3074:1993_1920x0_80_0_0_e6c493a1f8b32848811674e2d6ba9f6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев- РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот.Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив перевезено 450 961 пассажиров и 262 172 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 639 рейсов, в том числе, за последние сутки – десять.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне Керченская паромная переправа работала также по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в КрымуВ Севастополе стали известны сроки запуска катеров в ИнкерманЭлектрички в Крыму меняют расписание
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e2b6c754f17b8c541a80097325c9dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, морской транспорт, порт кавказ, порт крым, росморречфлот, новости крыма, крымская погода
Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

09:45 29.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев- РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 февраля ветер восточный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха +10…12 градусов, температура воды в море +4…5 градусов", - сказано в сообщении.
Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив перевезено 450 961 пассажиров и 262 172 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 639 рейсов, в том числе, за последние сутки – десять.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.
Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Накануне Керченская паромная переправа работала также по фактической погоде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
Электрички в Крыму меняют расписание
 
КрымКерчьКерченский проливКерченская паромная переправаМорской транспортПорт КавказПорт КрымРосМорРечФлотНовости КрымаКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Трансляция
11:36Многотонный грузовик сбил подростка на пешеходном переходе
11:30"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк
11:16Украл даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент
10:57По делу о госизмене задержан 19-летний россиянин
10:45Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину
10:42О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию
10:32Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину
10:13Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров
09:58Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура
09:45Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа
09:18Украина получила плохую новость из США
08:57Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса
08:47Девушка погибла после падения с обрыва на мысе Фиолент в Севастополе
08:27Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе
08:19Технические работы в МФЦ Крыма: прием заявителей временно остановят
07:46Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
07:25Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью
07:23В Севастополе плановые отключения света – график на 29 февраля
06:45Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине
Лента новостейМолния