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Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа

Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа

Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T09:45

2024-02-29T09:45

2024-02-29T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев- РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает Росморречфлот.Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив перевезено 450 961 пассажиров и 262 172 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 639 рейсов, в том числе, за последние сутки – десять.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне Керченская паромная переправа работала также по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в КрымуВ Севастополе стали известны сроки запуска катеров в ИнкерманЭлектрички в Крыму меняют расписание

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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