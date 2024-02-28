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Касьянов день: чем "опасно" 29 февраля - астролог - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Касьянов день: чем "опасно" 29 февраля - астролог
Касьянов день: чем "опасно" 29 февраля - астролог - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Касьянов день: чем "опасно" 29 февраля - астролог
2024-й год – високосный, в нем 366 дней вместо 365-ти. Что нам ждать от "лишнего" дня года и как относиться к своему дню рождения, если появился на свет 29... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T21:21
2024-02-28T21:28
радио "спутник в крыму"
михаил бородачев
астропрогноз
астрология
общество
новости
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 2024-й год – високосный, в нем 366 дней вместо 365-ти. Что нам ждать от "лишнего" дня года и как относиться к своему дню рождения, если появился на свет 29 февраля, в Касьянов день, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев."Сейчас Юпитер максимально близко подошел к Земле и Солнцу. А когда Юпитер приближается, он, конечно, вызывает гравитационные и другие подвижки. В этом году могут быть землетрясения в разных местах, вулканы и социальные потрясения. Мы видим, как бунтует вся Европа. Это только начало. В течение всего года будет переустройство. Многие политики вынуждены будут уйти со своих позиций", - говорит астролог.2024 год по Китайскому календарю – год Дракона. И такие года, по словам астролога, имеют значение для психики людей. Как правило, это годы больших потрясений."Поэтому нынешний год – это большое переустройство мира. Оно уже разворачивается на наших глазах. Это такие циклы, которые повторяются в космическом пространстве. Это год подвига, движения. Поэтому нужно максимально много сделать в этом году, чтобы обеспечить себе на следующие 12 лет хороший путь в судьбе и социуме", - рекомендует астролог.Что касается числа 29 февраля, то, по мнению эксперта, с астрологической позиции в нем нет ничего особенного.По словам Михаила Бородачева, люди, родившиеся 29 февраля, необычные – вечно молодые, потому что "у них возраст набегает раз в 4 года"."К этому нужно относиться с улыбкой. Придумывать что-то позитивное. И поздравлять таких людей с особой радостью. Обычно такие люди отмечают День рождения 1 марта. И это правильно", - говорит эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Високосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлениемНадежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 годЗапад и восток: Драконы добрые и злые
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михаил бородачев, астропрогноз, астрология, общество, новости, космос
Касьянов день: чем "опасно" 29 февраля - астролог

29 февраля выбивает людей из привычного графика - астролог

21:21 28.02.2024 (обновлено: 21:28 28.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 2024-й год – високосный, в нем 366 дней вместо 365-ти. Что нам ждать от "лишнего" дня года и как относиться к своему дню рождения, если появился на свет 29 февраля, в Касьянов день, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
"Сейчас Юпитер максимально близко подошел к Земле и Солнцу. А когда Юпитер приближается, он, конечно, вызывает гравитационные и другие подвижки. В этом году могут быть землетрясения в разных местах, вулканы и социальные потрясения. Мы видим, как бунтует вся Европа. Это только начало. В течение всего года будет переустройство. Многие политики вынуждены будут уйти со своих позиций", - говорит астролог.
2024 год по Китайскому календарю – год Дракона. И такие года, по словам астролога, имеют значение для психики людей. Как правило, это годы больших потрясений.
"Поэтому нынешний год – это большое переустройство мира. Оно уже разворачивается на наших глазах. Это такие циклы, которые повторяются в космическом пространстве. Это год подвига, движения. Поэтому нужно максимально много сделать в этом году, чтобы обеспечить себе на следующие 12 лет хороший путь в судьбе и социуме", - рекомендует астролог.
Что касается числа 29 февраля, то, по мнению эксперта, с астрологической позиции в нем нет ничего особенного.

"Это чисто эмоциональная реакция людей на дополнительный день в году. Это выбивает нас из привычного графика. Для людей, привычных к постоянству, это всегда напряжение. А вдруг в этот день нужно чего-то ожидать? Но Солнце, Земля, Луна – все вращаются в своем режиме. Это только календарь меняется", - объясняет эксперт.

По словам Михаила Бородачева, люди, родившиеся 29 февраля, необычные – вечно молодые, потому что "у них возраст набегает раз в 4 года".
"К этому нужно относиться с улыбкой. Придумывать что-то позитивное. И поздравлять таких людей с особой радостью. Обычно такие люди отмечают День рождения 1 марта. И это правильно", - говорит эксперт.
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