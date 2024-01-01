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Запад и восток: Драконы добрые и злые

Запад и восток: Драконы добрые и злые - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Запад и восток: Драконы добрые и злые

Совсем скоро по восточному календарю наступит год дракона. И наши люди немного напряглись, ведь дракон – это страшное существо, злое, жрет девственниц, убивает... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T17:18

2024-01-01T17:18

2024-01-01T17:18

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Совсем скоро по восточному календарю наступит год дракона. И наши люди немного напряглись, ведь дракон – это страшное существо, злое, жрет девственниц, убивает путников, подчистую сжигает деревни и жнивье, творит всякие пакости и мерзости… То есть, год, по аналогии, тоже будет не подарок.А вот и нет: год дракона-то – восточный. А в стороне восходящего солнца дракон совсем другой – мудрый, справедливый и помощник людям. Говоря языком науки, западный и восточный драконы принадлежат к разным исторически-культурно-мифологическим традициям. РИА Новости Крым поможет вам разобраться, кто есть кто.Хвост, ноги, чешуяОба дракона – в чешуе, оба умеют летать и обладают длинным хвостом и не менее длинной шеей. Но даже внешне у дракош есть различия.У западного дракона есть крылья, у восточного их нет, но зато есть рожки, грива, усы и большие глаза. У дракона Востока четыре лапы, а у дракона европейских стран – по классике – две. Восточный экземпляр не изрыгает огонь, а европейский змей не только сеет пламя, но еще и пышет дымом.Что едят драконыЕвропейский дракон – хранитель сокровищ, жадный и злой, одно из исчадий ада и воплощение сил зла. Восточный – олицетворение благополучия, добра, покровитель императорского дома. Его изображения защищают от демонов. Китайский дракон управляет погодой и ассоциируется с дождем, бурями и тучами, у них бурный нрав, но злобы нет.Восточный дракон живет в воде, чаще всего в море, западный – в пещере, спит на своих сундуках с золотом.Восточный дракон бывает разных цветов. Его возраст можно определить по цвету шкуры. Желтым, красным, белым и черным драконам — тысяча лет, синим — восемьсот. Европейский – черный или изредка темно-зеленый.Любимая еда восточных драконов – жареные ласточки. А западных – крупный и мелкий домашний скот. Ну и иногда прекрасные девушки.Когда человек узнал драконаУ восточных драконов есть разделение по полам, они размножаются яйцами. Но никто никогда не видел яиц европейского дракона и обычно он – практически бесполый (в отличие от дракона славянского, у которого очень даже бывают змееныши, как и несколько голов).Китайцы знают о драконах тысячи лет, европейцы стали четко определять своих только со времен средневековья.В Китае в честь драконов устраивают праздники, а на Западе дракона-змия попирает Георгий Победоносец или побеждают отважные рыцари.Немного о русском драконеА еще есть переходной этап – дракон наш, русский, он же Змей Горыныч. У него четыре ноги и три головы. Он тоже не подарок – выжигает города огнем и похищает женщин и детей. Умом не отличается, сидит в пещере, требует от народа дань и ждет своего богатыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Артисты, художники, герои – кто родился в Новый годЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не толькоСекрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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