https://crimea.ria.ru/20240103/nadezhda-na-muzhskuyu-energiyu-astrolog-ob-ozhidaniyakh-na-2024-god-1133845097.html

Надежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 год

Надежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 год - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Надежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 год

В 2024 году, который по китайскому календарю считается годом Дракона, будет доминировать авторитарный стиль правления и личных отношений. Это будет мужской год... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T10:04

2024-01-03T10:04

2024-01-03T10:04

радио "спутник в крыму"

астропрогноз

общество

новый год 2024

михаил бородачев

дональд трамп

владимир путин (политик)

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году, который по китайскому календарю считается годом Дракона, будет доминировать авторитарный стиль правления и личных отношений. Это будет мужской год и мужчинам нужно будет взять на себя всю ответственность и инициативу, чтобы навести порядок в семье и обеспечить изобилие – главная надежда в этом году на мужскую энергию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Год мужчин и авторитета"Следующий год будет необычным. Дракон – это единственное животное в годовом цикле из 12 лет, который не является домашним животным. Он сам по себе. Он – хозяин неба. Поэтому 2024 год окажется под большим влиянием небесных сфер <…> и в 2024 году доминировать будет авторитарный стиль правления, личных отношений, псевдодемократия уйдет на второй план, потому что дракон – это мужской знак, это будет мужской год и мужчинам нужно будет взять на себя всю ответственность и инициативную часть за то, чтобы в своих семьях был порядок, изобилие", – рассказал Бородачев. По словам астролога, уход от псевдодемократии станет главной темой не только в личных отношениях, семьях, но и в экономике страны. Но власть должна быть "подтверждена деяниями и справедливостью", "многие вопросы будут решаться силовым путем и мудростью.Динамика и тотальное беспокойствоБородачев также отметил, что год Дракона не добавит спокойствия в мире."Следующий год обещает тотальное беспокойство во всех уголках мира, нигде нельзя будет спрятаться, только там будет надежно, где сильные лидеры, сильные руководители, где восточный стиль правления", – сказал он.Также 2024 год будет динамичным и многогранным, возможны "перескакивания" с одной должности на другую, многим, возможно, придется перейти в другую профессию или сочетать несколько видов деятельности.По его словам, будет востребован личный пример, а не интриги. Если же говорить о "позитивных развязках", то они ожидаются во второй половине года. В этот период "тайное станет явным" и "слетят с кресел многие руководители".Необычные явления, необычные решения, необычные события ожидают нас в год Дракона – необычного, мифического существа, которое действует не явно, а на уровне тонкой энергии, считает астролог. Также он уверен, что людям, у которых есть позитивный настрой и желание самореализации, в этом году придется пересмотреть "многогранность талантов" и "включить многогранность отношений".Астролог считает, что иллюзии в год Дракона одолеют многих людей, поэтому любые действия должны быть продуманными, иначе дело не получится, а приведет лишь к пустому выхлопу энергии.Юпитер в Тельце и в Близнецах"В первой половине года Юпитер будет находиться в Тельце, а это – накопленные ресурсы. Нужно в первой половине года держаться за то, что устойчиво, накоплено и не делать резких движений, не предпринимать сильных, больших подвигов в жизни, если нет ресурса", – предупреждает он.Уже во второй половине года, после июня, Юпитер перейдет в знак Близнецов. Можно будет заняться бизнес-проектами, развитием технологий, экономики, торговли, налаживанием новых связей. В этот период ожидается всплеск экономической жизни.По словам Бородачева, Близнецы – это поиск лучшего варианта своей жизни, как в работе, так и в семье. Он не исключил, что некоторые семьи в новом году распадутся, если они неправильно "сложены" изначально, если у партнеров не совпадают интересы.Кроме того, в этом году не обойдется без любовных треугольников в отношениях. Однако астролог напомнил, что такие отношения могут быть иллюзорными, поэтому следует заранее задуматься, ввязываясь в них: а что будет через два-три года.Что ждет Крым в 2024 годуЕсли верить звездам, то в конце весны 2024 года в Крым придут новые управленцы."Сейчас у Крыма достаточно ресурсов, чтобы выдержать все невзгоды, которые нам приносит время. Деловая активность в Крыму усилится, санкции начнут рушиться очень активно и новое поколение управленцев придет в Крым. Такое серьезное обновление начнется с конца мая", – обозначил астролог.При этом, время "серьезных обновлений" и перемен как раз совпадет с началом курортного сезона в регионе.Астролог уточнил, что "воздушная стихия Близнецов будет так же угрожать Крыму, продлится зона стихийной опасности, и нужно укреплять жилища".Нужно буквально готовиться к переменам и держать руку на пульсе событий – вот что будет помогать крымчанам и, в общем-то, всем, верит собеседник.Влияние звезд на большую политикуЕсли говорить о большой политике, то в 2024 году место первых лиц во многих странах займут люди, обладающие лидерскими способностями.Что касается США, то, если верить звездам, Трамп как лидер, пусть и бесшабашный, будет в приоритете. Однако, согласно астрологическим циклам, над ним нависнет смертельная опасность. А нынешнего американского президента "ждет большая неприятность", "развязка тайных интриг", что станет "в пользу людям праведным".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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