https://crimea.ria.ru/20240226/dlya-razgona-maydana-khvatilo-by-chetyrekh-chasov--eks-komandir-berkuta-1135225542.html

Для разгона "майдана" хватило бы четырех часов – экс-командир "Беркута"

Для разгона "майдана" хватило бы четырех часов – экс-командир "Беркута" - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Для разгона "майдана" хватило бы четырех часов – экс-командир "Беркута"

Силовикам в Киеве хватило бы нескольких часов, чтобы остановить "евромайдан" в 2014 году и предотвратить госпереворот, однако президенту Украины Виктору... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T20:32

2024-02-26T20:32

2024-02-26T19:22

10 лет госперевороту на украине

юрий абисов

мнения

политика

украина

спецподразделение "беркут"

майдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134941323_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_ab2a712a7f1d5844717b0b45a83fec3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Силовикам в Киеве хватило бы нескольких часов, чтобы остановить "евромайдан" в 2014 году и предотвратить госпереворот, однако президенту Украины Виктору Януковичу не хватило силы воли и духа, чтобы отдать соответствующую команду. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал помощник главы Республики Крым, командир крымского батальона милиции особого назначения "Беркут" в 2006 – 2014 годах Юрий Абисов.По словам Абисова, на тот момент все силовые структуры, включая внутренние войска, милицию, СБУ и армию, были на стороне президента. Если бы Янукович отдал соответствующую команду, его действия полностью соответствовали бы конституции и законам Украины, подчеркнул экс-командир крымского "Беркута".Он выразил уверенность, что силовики справились бы со своей задачей, если бы руководство отдало команду. Об этом свидетельствует штурм позиций протестующих, предпринятый бойцами "Беркута" и внутренних войск, когда правоохранители оттеснили митингующих и дошли практически до сцены, но в последний момент получили приказ остановиться.Госпереворот на УкраинеКабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на МайданеМои пацаны были на грани: полковник Абисов о работе "Беркута" на Майдане

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий абисов, мнения, политика, украина, спецподразделение "беркут", майдан