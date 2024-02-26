https://crimea.ria.ru/20240226/peskov-rasskazal-o-rabote-verbovschikov-tsru-na-ukraine-do-2014-goda-1135218430.html

Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года

Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года

Активная вербовка и подготовка агентов к подрывной работе в отношении России начата ЦРУ на Украине еще задолго 2014 года. Об этом в понедельник заявил... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T13:35

2024-02-26T13:35

2024-02-26T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Активная вербовка и подготовка агентов к подрывной работе в отношении России начата ЦРУ на Украине еще задолго 2014 года. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также он напомнил о работе на Украине так называемых американских советников, большинство которых относятся к ЦРУ и еще до госпереворота занимали рабочие места в здании администрации президента Украины.Запад контролирует украинскую разведку со времен "майдана". В стране при поддержке ЦРУ создана сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией, сообщила ранее New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, ЦРУ вместе с британской разведкой МИ-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы, что и стало причиной решения президента России Владимира Путина о начале проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в РоссииУкраина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБПолитолог: попытки СБУ завербовать крымчан обречены на провал

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цру, украина, дмитрий песков, кремль, новости, россия, майдан