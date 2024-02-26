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Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года
Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года
Активная вербовка и подготовка агентов к подрывной работе в отношении России начата ЦРУ на Украине еще задолго 2014 года. Об этом в понедельник заявил... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T13:35
2024-02-26T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Активная вербовка и подготовка агентов к подрывной работе в отношении России начата ЦРУ на Украине еще задолго 2014 года. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также он напомнил о работе на Украине так называемых американских советников, большинство которых относятся к ЦРУ и еще до госпереворота занимали рабочие места в здании администрации президента Украины.Запад контролирует украинскую разведку со времен "майдана". В стране при поддержке ЦРУ создана сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией, сообщила ранее New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, ЦРУ вместе с британской разведкой МИ-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы, что и стало причиной решения президента России Владимира Путина о начале проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в РоссииУкраина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБПолитолог: попытки СБУ завербовать крымчан обречены на провал
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цру, украина, дмитрий песков, кремль, новости, россия, майдан
Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года

ЦРУ вербовали на Украине антироссийских агентов еще до 2014 года - Песков

13:35 26.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Активная вербовка и подготовка агентов к подрывной работе в отношении России начата ЦРУ на Украине еще задолго 2014 года. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"ЦРУ и другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны. Это хорошо известно", - констатировал Песков.
Также он напомнил о работе на Украине так называемых американских советников, большинство которых относятся к ЦРУ и еще до госпереворота занимали рабочие места в здании администрации президента Украины.
Запад контролирует украинскую разведку со времен "майдана". В стране при поддержке ЦРУ создана сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией, сообщила ранее New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, ЦРУ вместе с британской разведкой МИ-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы, что и стало причиной решения президента России Владимира Путина о начале проведения спецоперации.
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ЦРУУкраинаДмитрий ПесковКремльНовостиРоссияМайдан
 
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