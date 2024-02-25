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Главное за день: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Главное за день: 25 февраля
Главное за день: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Главное за день: 25 февраля
Российская ПВО уничтожила две украинские авиационные управляемые ракеты и два беспилотника над Черным морем, а также четыре украинских дрона над Белгородской... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T22:03
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новости крыма
черное море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
владимир зеленский (президент украины)
энергетическая блокада крыма
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила две украинские авиационные управляемые ракеты и два беспилотника над Черным морем, а также четыре украинских дрона над Белгородской областью. Зеленский заявил о готовности бить западным оружием по Крыму и новым регионам. В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Белоруссии в 2025 году. Крымский зоопарк "Сказка" и заповедник "Аскания-Нова" договорились об обмене животнымиО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Российская ПВО сбила украинские авиационные ракеты и дроны над Черным моремРоссийская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре – над Черным морем, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Заявление Зеленского об использовании западного оружияКиевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ. По словам Зеленского, Киев "не имеет возможности и права, и никогда не будет использовать оружие партнеров на других территориях, кроме украинской".В Крыму озвучили сумму исков к Украине за энергоблокадуСумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Кроме того, по его словам, отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, понесенный предприятиями региона. Эти претензии будут оформлены в отдельный иск.Лукашенко идет на выборыПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Он также отметил, что кампания 2025 года должна стать "апогеем накачивания извне" со стороны Запада. Глава государства также заявил, что белорусская оппозиция вынашивает планы по захвату власти в Кобринском районе и городе Малорита в Брестской области, чтобы обратиться в НАТО с просьбой ввести в Белоруссию войска альянса.Заповедник "Аскания-Нова" и крымский зоопарк "Сказка" обменяются животнымиКрымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор "Сказки" и парка львов "Тайган" Олег Зубков. В октябре прошлого года подписано соглашение о сотрудничестве, а сейчас в рамках этого документа составляется договор об обмене животными.
https://crimea.ria.ru/20240225/2-ukrainskie-aviatsionnye-upravlyaemye-rakety-sbity-nad-chernym-morem-1135207322.html
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главное за день, новости, новости крыма, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, владимир зеленский (президент украины), энергетическая блокада крыма, украина, владимир константинов, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, заповедник аскания нова, зоопарк "сказка", олег зубков, крым, херсонская область, белоруссия
Главное за день: 25 февраля

Главные события и заявления воскресенья, 25 февраля

22:03 25.02.2024 (обновлено: 22:04 25.02.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила две украинские авиационные управляемые ракеты и два беспилотника над Черным морем, а также четыре украинских дрона над Белгородской областью. Зеленский заявил о готовности бить западным оружием по Крыму и новым регионам. В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Белоруссии в 2025 году. Крымский зоопарк "Сказка" и заповедник "Аскания-Нова" договорились об обмене животными
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Российская ПВО сбила украинские авиационные ракеты и дроны над Черным морем

Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре – над Черным морем, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
19:45
2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем

Заявление Зеленского об использовании западного оружия

Киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ. По словам Зеленского, Киев "не имеет возможности и права, и никогда не будет использовать оружие партнеров на других территориях, кроме украинской".
Блок-посты Вооруженных сил Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
18:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ракеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России

В Крыму озвучили сумму исков к Украине за энергоблокаду

Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Кроме того, по его словам, отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, понесенный предприятиями региона. Эти претензии будут оформлены в отдельный иск.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
15:16
Несколько месяцев: Боррель назвал срок завершения конфликта на Украине

Лукашенко идет на выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Он также отметил, что кампания 2025 года должна стать "апогеем накачивания извне" со стороны Запада. Глава государства также заявил, что белорусская оппозиция вынашивает планы по захвату власти в Кобринском районе и городе Малорита в Брестской области, чтобы обратиться в НАТО с просьбой ввести в Белоруссию войска альянса.
Зачистка жилого сектора в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
16:37
После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев

Заповедник "Аскания-Нова" и крымский зоопарк "Сказка" обменяются животными

Крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор "Сказки" и парка львов "Тайган" Олег Зубков. В октябре прошлого года подписано соглашение о сотрудничестве, а сейчас в рамках этого документа составляется договор об обмене животными.
Потемкинская лестница в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
10:57
Кулеба предложил переименовать Одессу
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаЧерное мореПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФВладимир Зеленский (президент Украины)Энергетическая блокада КрымаУкраинаВладимир КонстантиновПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоЗаповедник Аскания НоваЗоопарк "Сказка"Олег ЗубковКрымХерсонская областьБелоруссия
 
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22:43Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день
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22:03Главное за день: 25 февраля
21:40Движение по Крымскому мосту восстановлено
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21:17На Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ
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20:32План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский
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19:452 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем
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