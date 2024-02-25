Главное за день: 25 февраля
Главные события и заявления воскресенья, 25 февраля
22:03 25.02.2024 (обновлено: 22:04 25.02.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила две украинские авиационные управляемые ракеты и два беспилотника над Черным морем, а также четыре украинских дрона над Белгородской областью. Зеленский заявил о готовности бить западным оружием по Крыму и новым регионам. В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Белоруссии в 2025 году. Крымский зоопарк "Сказка" и заповедник "Аскания-Нова" договорились об обмене животными
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Российская ПВО сбила украинские авиационные ракеты и дроны над Черным морем
Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре – над Черным морем, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Заявление Зеленского об использовании западного оружия
Киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ. По словам Зеленского, Киев "не имеет возможности и права, и никогда не будет использовать оружие партнеров на других территориях, кроме украинской".
В Крыму озвучили сумму исков к Украине за энергоблокаду
Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Кроме того, по его словам, отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, понесенный предприятиями региона. Эти претензии будут оформлены в отдельный иск.
Лукашенко идет на выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Он также отметил, что кампания 2025 года должна стать "апогеем накачивания извне" со стороны Запада. Глава государства также заявил, что белорусская оппозиция вынашивает планы по захвату власти в Кобринском районе и городе Малорита в Брестской области, чтобы обратиться в НАТО с просьбой ввести в Белоруссию войска альянса.
Заповедник "Аскания-Нова" и крымский зоопарк "Сказка" обменяются животными
Крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор "Сказки" и парка львов "Тайган" Олег Зубков. В октябре прошлого года подписано соглашение о сотрудничестве, а сейчас в рамках этого документа составляется договор об обмене животными.