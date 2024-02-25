https://crimea.ria.ru/20240225/v-krymu-nazvali-summu-iskov-k-ukraine-za-energoblokadu-1135199841.html

В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду

В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду - РИА Новости Крым, 25.02.2024

В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду

Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T13:12

2024-02-25T13:12

2024-02-25T13:23

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Кроме того, по словам Константинова, отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, понесенный предприятиями региона. Эти претензии будут оформлены в отдельный иск.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20240208/isk-po-energoblokade-kryma-budet-podan-uzhe-v-fevrale-1134783764.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, энергосистема крыма, энергетическая блокада крыма, политика, новости крыма