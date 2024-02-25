В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду
Сумма исков Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей – Константинов
13:12 25.02.2024 (обновлено: 13:23 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Только ущерб для бюджета предварительно оценивается более чем в три триллиона рублей. Но готовится еще иск от Общественной палаты – это народ Крыма. Там сумма будет предварительно более двух триллионов", – сказал глава крымского парламента в эфире "Соловьев LIVE".
Кроме того, по словам Константинова, отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, понесенный предприятиями региона. Эти претензии будут оформлены в отдельный иск.
"Это тоже серьезные убытки. Все это складывается в оду корзину, будет серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад", - добавил политик.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.
Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.
Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
8 февраля, 11:47Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале