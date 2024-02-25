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В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду
В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду - РИА Новости Крым, 25.02.2024
В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду
Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T13:12
2024-02-25T13:23
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
энергосистема крыма
энергетическая блокада крыма
политика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Кроме того, по словам Константинова, отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, понесенный предприятиями региона. Эти претензии будут оформлены в отдельный иск.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20240208/isk-po-energoblokade-kryma-budet-podan-uzhe-v-fevrale-1134783764.html
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, энергосистема крыма, энергетическая блокада крыма, политика, новости крыма
В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду

Сумма исков Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей – Константинов

13:12 25.02.2024 (обновлено: 13:23 25.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Сумма исковых претензий Крыма к Украине по компенсации ущерба за энергоблокаду, по предварительным данным, превысит 5 триллионов рублей. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Только ущерб для бюджета предварительно оценивается более чем в три триллиона рублей. Но готовится еще иск от Общественной палаты – это народ Крыма. Там сумма будет предварительно более двух триллионов", – сказал глава крымского парламента в эфире "Соловьев LIVE".
Кроме того, по словам Константинова, отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, понесенный предприятиями региона. Эти претензии будут оформлены в отдельный иск.
"Это тоже серьезные убытки. Все это складывается в оду корзину, будет серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад", - добавил политик.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.
Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.
Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
8 февраля, 11:47
Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале
 
Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)КрымЭнергосистема КрымаЭнергетическая блокада КрымаПолитикаНовости Крыма
 
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