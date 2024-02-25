https://crimea.ria.ru/20240225/lukashenko-otvetil-na-vopros-ob-uchastii-v-vyborakh-prezidenta-v-2025-godu-1135198521.html

Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году

Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году, отметив, что чем активнее Запад будет... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T12:01

2024-02-25T12:01

2024-02-25T12:01

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году, отметив, что чем активнее Запад будет будоражить белорусское общество, тем "быстрее он пойдет на выборы".Он также отметил, что кампания 2025 года должна стать "апогеем накачивания извне" со стороны Запада.Глава государства также заявил, что белорусская оппозиция вынашивает планы по захвату власти в Кобринском районе и городе Малорита в Брестской области, чтобы обратиться в НАТО с просьбой ввести в Белоруссию войска альянса."Когда мы говорим об этом, это не для того, чтобы напрячь кого-то. Нам не надо будоражить общество. Если мы это говорим, мы хотим, чтобы общество знало", - отметил он.Президент республики также подчеркнул, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, и такой союз способен "противостоять любому противнику".В Белоруссии 25 февраля проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12,5 тыс. депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.Выборы президента республики, согласно конституции, должны состояться в 2025 году. Как заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко, их проведут не позднее 20 июля следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии – ЛукашенкоПодлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, выборы, новости, политика