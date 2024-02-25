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Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году
Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году, отметив, что чем активнее Запад будет... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T12:01
2024-02-25T12:01
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
выборы
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году, отметив, что чем активнее Запад будет будоражить белорусское общество, тем "быстрее он пойдет на выборы".Он также отметил, что кампания 2025 года должна стать "апогеем накачивания извне" со стороны Запада.Глава государства также заявил, что белорусская оппозиция вынашивает планы по захвату власти в Кобринском районе и городе Малорита в Брестской области, чтобы обратиться в НАТО с просьбой ввести в Белоруссию войска альянса."Когда мы говорим об этом, это не для того, чтобы напрячь кого-то. Нам не надо будоражить общество. Если мы это говорим, мы хотим, чтобы общество знало", - отметил он.Президент республики также подчеркнул, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, и такой союз способен "противостоять любому противнику".В Белоруссии 25 февраля проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12,5 тыс. депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.Выборы президента республики, согласно конституции, должны состояться в 2025 году. Как заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко, их проведут не позднее 20 июля следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии – ЛукашенкоПодлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, выборы, новости, политика
Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году

Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Белоруссии в 2025 году

12:01 25.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году, отметив, что чем активнее Запад будет будоражить белорусское общество, тем "быстрее он пойдет на выборы".
"Передайте им (Западу – ред.), что пойду (на президентские выборы). И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество ... Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", – сказал журналистам Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
Он также отметил, что кампания 2025 года должна стать "апогеем накачивания извне" со стороны Запада.
Глава государства также заявил, что белорусская оппозиция вынашивает планы по захвату власти в Кобринском районе и городе Малорита в Брестской области, чтобы обратиться в НАТО с просьбой ввести в Белоруссию войска альянса.
"Когда мы говорим об этом, это не для того, чтобы напрячь кого-то. Нам не надо будоражить общество. Если мы это говорим, мы хотим, чтобы общество знало", - отметил он.
Президент республики также подчеркнул, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, и такой союз способен "противостоять любому противнику".
В Белоруссии 25 февраля проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12,5 тыс. депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
Выборы президента республики, согласно конституции, должны состояться в 2025 году. Как заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко, их проведут не позднее 20 июля следующего года.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияВыборыНовостиПолитика
 
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