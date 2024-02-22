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Как Севастополь отметит День защитника Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Как Севастополь отметит День защитника Отечества
Как Севастополь отметит День защитника Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Как Севастополь отметит День защитника Отечества
В Севастополе ко Дню защитника Отечества запланирован ряд праздничных мероприятий. Программу в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T13:25
2024-02-22T13:25
севастополь
день защитника отечества
общество
праздники и памятные даты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню защитника Отечества запланирован ряд праздничных мероприятий. Программу в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.22 февраля череду праздничных мероприятий откроет премьера оратории "Василий Теркин" в Севастопольском центре культуры и искусств, а также праздничный концерт "На страже мира и добра" в Инкермане.23 февраля на площади Нахимова откроется масштабная фотовыставка о событиях "Крымской весны", где представят главные достижения Севастополя за десять лет. Музей обороны Севастополя проведет день открытых дверей, также бесплатно можно будет посетить Оборонительную башню Малахова кургана.В кинотеатрах "Москва", "Победа", "Россия", "Октябрь" и "Моряк" в 9 утра бесплатно покажут военную драму "Два бойца", в библиотеке им. Толстого проведут лекцию о русских полководцах, в Севастопольском центре культуры и искусств — выставку художника Сергея Берлова. Кроме того, в клубах и домах культуры сел Андреевка, Фронтовое, Первомайское и Хмельницкое состоятся праздничные концерты."24 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко откроется спортивный праздник для всей семьи – фестиваль ГТО "10 лет – VMESTE", в котором могут принять участие все жители города. Вход на мероприятие свободный, регистрация - за 30 минут до старта. Начало в 12.00", - анонсировал Развожаев."Желтый" уровень опасности действует в Крыму и Севастополе в связи с высокими рисками террористических атак со стороны Украины - его постоянно продлевают. В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:23 февраля в Симферополе будет ограничено движениеПогода в Крыму на 23 февраля – прогнозЧто подарить мужчине на праздник: идеи к 23 февраля
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, день защитника отечества, общество, праздники и памятные даты, новости крыма
Как Севастополь отметит День защитника Отечества

В Севастополе к 23 февраля пройдет ряд праздничных мероприятий

13:25 22.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню защитника Отечества запланирован ряд праздничных мероприятий. Программу в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.

"Напоминаю, в городе по-прежнему продолжает действовать "желтый" уровень опасности, поэтому массовых общегородских мероприятий не будет. Но мы все же постарались сделать для севастопольцев праздник", - написал он.

22 февраля череду праздничных мероприятий откроет премьера оратории "Василий Теркин" в Севастопольском центре культуры и искусств, а также праздничный концерт "На страже мира и добра" в Инкермане.
23 февраля на площади Нахимова откроется масштабная фотовыставка о событиях "Крымской весны", где представят главные достижения Севастополя за десять лет. Музей обороны Севастополя проведет день открытых дверей, также бесплатно можно будет посетить Оборонительную башню Малахова кургана.
В кинотеатрах "Москва", "Победа", "Россия", "Октябрь" и "Моряк" в 9 утра бесплатно покажут военную драму "Два бойца", в библиотеке им. Толстого проведут лекцию о русских полководцах, в Севастопольском центре культуры и искусств — выставку художника Сергея Берлова. Кроме того, в клубах и домах культуры сел Андреевка, Фронтовое, Первомайское и Хмельницкое состоятся праздничные концерты.
"24 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко откроется спортивный праздник для всей семьи – фестиваль ГТО "10 лет – VMESTE", в котором могут принять участие все жители города. Вход на мероприятие свободный, регистрация - за 30 минут до старта. Начало в 12.00", - анонсировал Развожаев.
"Желтый" уровень опасности действует в Крыму и Севастополе в связи с высокими рисками террористических атак со стороны Украины - его постоянно продлевают. В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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СевастопольДень защитника ОтечестваОбществоПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
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