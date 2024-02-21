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Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз
Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз
Теплая и солнечная погода ожидается в Крыму 23 февраля и в последующие выходные дни. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T15:57
2024-02-21T15:57
2024-02-21T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Теплая и солнечная погода ожидается в Крыму 23 февраля и в последующие выходные дни. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.По прогнозам синоптиков, в столице Крыма в пятницу днем воздух прогреется до +11, ночью – до +1 градуса. В субботу и воскресенье на территории Крыма станет еще теплее. Днем столбики термометров поднимутся до +9…14 градусов. В Симферополе в субботу будет +14, в воскресенье +12.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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РИА Новости Крым
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Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз
Погода в Крыму на 23 февраля
15:57 21.02.2024 (обновлено: 15:58 21.02.2024)