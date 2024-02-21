https://crimea.ria.ru/20240221/pogoda-v-krymu-na-23-fevralya--prognoz-1135131565.html

Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз

Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз

Теплая и солнечная погода ожидается в Крыму 23 февраля и в последующие выходные дни. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T15:57

2024-02-21T15:57

2024-02-21T15:58

эксклюзивы риа новости крым

крым

погода в крыму

крымская погода

праздники и памятные даты

общество

крымский гидрометцентр

татьяна любецкая

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132667610_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48b1f93852ee534302e75de3c9fc5e44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Теплая и солнечная погода ожидается в Крыму 23 февраля и в последующие выходные дни. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.По прогнозам синоптиков, в столице Крыма в пятницу днем воздух прогреется до +11, ночью – до +1 градуса. В субботу и воскресенье на территории Крыма станет еще теплее. Днем столбики термометров поднимутся до +9…14 градусов. В Симферополе в субботу будет +14, в воскресенье +12.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, праздники и памятные даты, общество, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма