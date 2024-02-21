https://crimea.ria.ru/20240221/ugolovnyy-srok-za-sornyak-agronom-otsenila-zapret-na-vyunok-1135138577.html

Уголовный срок за сорняк: агроном оценила запрет на вьюнок

Уголовный срок за сорняк: агроном оценила запрет на вьюнок - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Уголовный срок за сорняк: агроном оценила запрет на вьюнок

Декоративный вьюн ипомея трехцветная не является наркотическим растением, но может мешать в сельском хозяйстве, поскольку фактически это трудно выводимый... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T21:23

2024-02-21T21:23

2024-02-21T21:25

радио "спутник в крыму"

россия

закон и право

общество

наркотики

мнения

елизавета тихонова

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Ипомея трехцветная не является наркотическим растением - агроном Тихонова Ипомея трехцветная не является наркотическим растением - агроном Тихонова audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Декоративный вьюн ипомея трехцветная не является наркотическим растением, но может мешать в сельском хозяйстве, поскольку фактически это трудно выводимый сорняк. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала агроном, биолог, овощевод Елизавета Тихонова, комментируя запрет правительства на выращивание ипомеи трехцветной. Ипомею трехцветную ранее включили в перечень растений, подлежащих государственному контролю. Как поясняли в Госдуме РФ, в ее семечках содержится наркотические вещества, и если количество этого растения на участке превышает 10 вьюнов, это будет квалифицироваться, как преступление."Ни в одном советском источнике ипомея не числится, как наркотическое растение и это абсолютно обосновано. Единственная разновидность ипомеи, которая растет в Мексике - та, которую использовали ацтеки, она называется ялапа пурга - она является слабительным", - говорил специалист.По ее словам, ни в Советском Союзе, ни в России не проводились основательные клинические исследования по поводу наркотических свойств ипомеи. Достоверных сведений о зарубежных исследованиях также не существует."Ипомея - декоративное растение, которое выращивается с древних времен. Происхождение - Африка, Мадагаскар. Ее едят птицы, мыши-полевки, нектаром питаются насекомые. Она никогда не считалась ядовитой или опасной. Тот же батат очень близкий родственник ипомеи, а его едят полмира", - продолжает эксперт.С сельскохозяйственной точки зрения трехцветная ипомея также не обладает паразитическими свойствами, однако является трудноудаляемым сорняком. При этом в Крыму в основном произрастает голубая либо пурпурная ипомея, а трехцветная практически не встречается, хотя растения по свойствам абсолютно одинаковы."И я не понимаю, как будут уничтожать растение. Можно попробовать гербицидами, но ее семена разносятся очень легко. В целом же - паники не нужно. Ядовитость вообще относительна и даже среди комнатных растений встречается множество ядовитых", - констатирует специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое опасное растение КрымаЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на дачеЗимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов

https://crimea.ria.ru/20220827/kak-nauchitsya-otlichat-yadovitye-griby---sovety-toksikologa-1124305110.html

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россия, закон и право, общество, наркотики, мнения, елизавета тихонова