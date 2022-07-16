Ученый назвал самое опасное растение Крыма
Одно из самых опасных растений Крыма – неопалимая купина
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоКупина неопалимая в крымском лесу
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Во время прогулок в лесу или в горах обходите стороной лиловые "свечки" ясенца голостолбикового, который также называют неопалимой купиной. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал профессор агротехнологической академии КФУ Андрей Ена.
"Я бы рекомендовал нашим туристам вообще не трогать растения, а лучше просто любоваться ими. В некоторых случаях это может быть даже опасно. Например. На опушках, в лесах или в горах можно встретить растение семейства рутовых с изящными крупными лиловыми цветами – это ясенец голостолбиковый. Его еще называют неопалимой купиной. Из-за выделения особых эфирных масел даже на расстоянии это растение может вызывать ожоги и неприятные ощущения, лучше его сторониться", - рассказал ботаник.
По его словам, основной период цветения ясенца уже прошел, но кое-где в горах Крыма цветы еще можно встретить. Впрочем, опасны для человека даже листья неопалимой купины.
А вот крымские виды борщевика относятся лишь к условно опасным: "Наблюдений о вреде человеку у крымских видов не зафиксировано", - констатировал ученый.
Однако аборигенные виды этого растения нужно отличать от кавказской его разновидности – борщевика Сосновского, который встречается на полуострове очень редко.
"Он выглядит как гигантская петрушка, 2-3 метра, с огромными зонтиками – сложными соцветиями, которые в обхвате достигают 30-50 см. Такое растение всегда бросится в глаза. Этот борщевик не является родным видом для средней полосы России и для юга европейской части страны. Это кавказское растение, но когда-то проникло к нам и иногда его можно встретить в Крыму. При контакте возникают ожоги разной степени, аллергические реакции. Сейчас он встречается единично, но в перспективе не исключаю, что возможны мутации, которые позволят ему приспособиться к местному климату", - сказал Ена.
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Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил о необходимости создания федеральной программы и соответствующего финансирования для борьбы с борщевиком Сосновского. По его словам, в ряде российских регионов локальные программы уже действуют.