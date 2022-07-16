https://crimea.ria.ru/20220716/uchenyy-nazval-samoe-opasnoe-rastenie-kryma-1123858545.html

Ученый назвал самое опасное растение Крыма

Ученый назвал самое опасное растение Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Ученый назвал самое опасное растение Крыма

Во время прогулок в лесу или в горах обходите стороной лиловые "свечки" ясенца голостолбикового, который также называют неопалимой купиной. Такой совет в эфире... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T19:59

2022-07-16T19:59

2022-07-16T14:47

радио "спутник в крыму"

крым

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совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Во время прогулок в лесу или в горах обходите стороной лиловые "свечки" ясенца голостолбикового, который также называют неопалимой купиной. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал профессор агротехнологической академии КФУ Андрей Ена.По его словам, основной период цветения ясенца уже прошел, но кое-где в горах Крыма цветы еще можно встретить. Впрочем, опасны для человека даже листья неопалимой купины. А вот крымские виды борщевика относятся лишь к условно опасным: "Наблюдений о вреде человеку у крымских видов не зафиксировано", - констатировал ученый.Однако аборигенные виды этого растения нужно отличать от кавказской его разновидности – борщевика Сосновского, который встречается на полуострове очень редко.Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил о необходимости создания федеральной программы и соответствующего финансирования для борьбы с борщевиком Сосновского. По его словам, в ряде российских регионов локальные программы уже действуют.

https://crimea.ria.ru/20220714/rublem-po-borscheviku-voynu-rasteniyu-khotyat-obyavit-na-federalnom-urovne-1123831659.html

https://crimea.ria.ru/20220706/nazvany-samye-opasnye-predstaviteli-krymskoy-fauny-1123767275.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, совет эксперта, общество