https://crimea.ria.ru/20220714/rublem-po-borscheviku-voynu-rasteniyu-khotyat-obyavit-na-federalnom-urovne-1123831659.html

Рублем по борщевику: войну растению хотят объявить на федеральном уровне

Рублем по борщевику: войну растению хотят объявить на федеральном уровне - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Рублем по борщевику: войну растению хотят объявить на федеральном уровне

Для борьбы с борщевиком Сосновского нужна федеральная программа и соответствующее финансирование, тогда она будет результативной. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-14T08:17

2022-07-14T08:17

2022-07-13T18:36

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Для борьбы с борщевиком Сосновского нужна федеральная программа и соответствующее финансирование, тогда она будет результативной. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев в комментарии "Радио 1"."Важно делать какие-то государственные программы и выделять на это деньги. Потому что целиком перекладывать все на население – это, наверное, будет неправильно. Например, пожилые люди на своих дачных участках вряд ли смогут эффективно бороться с борщевиком. И будет неправильно, если им за это будет "прилетать" штраф. Так что необходимо выделение средств", – считает Николаев.По его словам, в ряде российских регионов действуют локальные программы по борьбе с борщевиком, однако федеральная программа будет более результативной.Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов выступил с инициативой признать борщевик карантинным растением и разработать федеральную программу по борьбе с его распространением. Соответствующее обращение он направил в Минприроды РФ.Борщевик Сосновского – травянистое растение, которое обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. По некоторым оценкам, борщевик занимает более миллиона гектаров в европейской части России.

https://crimea.ria.ru/20210915/ambroziya-v-krymu-kak-borotsya-i-mozhno-li-unichtozhit-polnostyu-1120870957.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество