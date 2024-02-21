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Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду

Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду

В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T10:23

2024-02-21T10:23

2024-02-21T10:23

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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керченский пролив

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Действующих штормовых предупреждений нет, уточнили в ведомстве.С начала работы Керченской переправы паромы перевезли уже 446 217 пассажиров и 258 738 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 541 рейс. За минувшие сутки сделано 11 рейсов.Услугами переправы могут воспользоваться фуры, перевозящие товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы, а также пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляется по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани на утро среды нет.Накануне Керченская паромная переправа также работала в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне городаМорской транспорт в Севастополе возобновил движениеБольше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, крым