https://crimea.ria.ru/20240221/obstanovka-v-kerchenskom-prolive---operativnye-dannye-na-sredu-1135118169.html
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду
В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T10:23
2024-02-21T10:23
2024-02-21T10:23
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
керченский пролив
порт кавказ
порт крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/18/1116841892_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_f15538d0ed95954f8bcd0a4c22bf9cd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Действующих штормовых предупреждений нет, уточнили в ведомстве.С начала работы Керченской переправы паромы перевезли уже 446 217 пассажиров и 258 738 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 541 рейс. За минувшие сутки сделано 11 рейсов.Услугами переправы могут воспользоваться фуры, перевозящие товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы, а также пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляется по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани на утро среды нет.Накануне Керченская паромная переправа также работала в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне городаМорской транспорт в Севастополе возобновил движениеБольше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт
керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/18/1116841892_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_f47d1c543778fc38d867dc203afb523a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, крым
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 февраля ветер восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха +2…4 градусов, температура воды в море +4…5 градусов", - говорится в сообщении.
Действующих штормовых предупреждений нет, уточнили в ведомстве.
С начала работы Керченской переправы паромы перевезли уже 446 217 пассажиров и 258 738 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 541 рейс. За минувшие сутки сделано 11 рейсов.
Услугами переправы могут воспользоваться фуры, перевозящие товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы, а также пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляется по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани на утро среды нет.
Накануне Керченская паромная переправа также работала
в штатном режиме.
Читайте также на РИА Новости Крым: