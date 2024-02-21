Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240221/obstanovka-v-kerchenskom-prolive---operativnye-dannye-na-sredu-1135118169.html
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду
В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T10:23
2024-02-21T10:23
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
керченский пролив
порт кавказ
порт крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/18/1116841892_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_f15538d0ed95954f8bcd0a4c22bf9cd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Действующих штормовых предупреждений нет, уточнили в ведомстве.С начала работы Керченской переправы паромы перевезли уже 446 217 пассажиров и 258 738 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 541 рейс. За минувшие сутки сделано 11 рейсов.Услугами переправы могут воспользоваться фуры, перевозящие товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы, а также пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляется по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани на утро среды нет.Накануне Керченская паромная переправа также работала в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне городаМорской транспорт в Севастополе возобновил движениеБольше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт
керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/18/1116841892_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_f47d1c543778fc38d867dc203afb523a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, крым
Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду

Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде

10:23 21.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 февраля ветер восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха +2…4 градусов, температура воды в море +4…5 градусов", - говорится в сообщении.
Действующих штормовых предупреждений нет, уточнили в ведомстве.
С начала работы Керченской переправы паромы перевезли уже 446 217 пассажиров и 258 738 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 541 рейс. За минувшие сутки сделано 11 рейсов.
Услугами переправы могут воспользоваться фуры, перевозящие товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы, а также пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляется по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани на утро среды нет.
Накануне Керченская паромная переправа также работала в штатном режиме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне города
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт
 
Ситуация на Керченской переправеКерченская паромная переправаМорской транспортКерченский проливПорт КавказПорт КрымНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:27В Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ
11:13Пытался замести следы: в Крыму нашли сбежавшего с места ДТП водителя
10:57Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
10:37Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в Донбассе
10:29ИТ-специалисты Крыма обсудят разработки в сфере финтеха
10:23Обстановка в Керченском проливе - оперативные данные на среду
10:09Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
09:45День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
09:28Россия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО
09:11Две больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования
08:52НАТО – Украина: история вечных отказов
08:32В Крыму призвали прекратить договор с Германией от 1990 года
08:17Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм
07:57Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы
07:34Сколько денег запросил Борис Джонсон у Такера Карлсона за интервью
07:23Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе
07:04Сколько лет готовилось интервью с Путиным: подробности от Такера Карлсона
06:43Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно
06:04Часть Севастополя в среду обесточат из-за ремонтов – адреса
00:01Дожди со снегом: погода в Крыму в среду
Лента новостейМолния