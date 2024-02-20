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Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T09:53
2024-02-20T09:53
керченская паромная переправа
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы паромы перевезли 445 593 пассажиров и 258 342 грузовика. В общей сложности выполнено 7 530 рейсов, в том числе 12 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде

09:53 20.02.2024
 
© РосморречфлотПаром Мария на Керченской паромной переправе
Паром Мария на Керченской паромной переправе
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 февраля ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, видимость хорошая, высота волн 0,3-0,8 м. Температура воздуха +2…4 градуса, температура воды в море +3…4 градуса", – сказано в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы паромы перевезли 445 593 пассажиров и 258 342 грузовика. В общей сложности выполнено 7 530 рейсов, в том числе 12 за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
 
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