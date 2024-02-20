https://crimea.ria.ru/20240220/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vo-vtornik-1135076135.html

Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T09:53

2024-02-20T09:53

2024-02-20T09:53

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы паромы перевезли 445 593 пассажиров и 258 342 грузовика. В общей сложности выполнено 7 530 рейсов, в том числе 12 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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