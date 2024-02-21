https://crimea.ria.ru/20240221/glavnye-novosti-kryma-21-fevralya-1135139157.html
Главные новости Крыма: 21 февраля
Главные новости Крыма: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Главные новости Крыма: 21 февраля
Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем. В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций. Аксенов поставил задачу урегулировать... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T22:14
2024-02-21T22:14
2024-02-21T22:14
главное за день
крым
сергей аксенов
судак
православие
строительство
новости крыма
цены в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем. В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций. Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные цены в Крыму. Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве. В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме. Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи. День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты. Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Учителей и врачей обеспечат служебным жильемВ Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей."Программа комплексного развития территорий призвана упорядочить застройку в городе и помочь Севастополю решить вопрос со служебным жильем для врачей и учителей", - написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что застройщик обязан выделить городу не менее 5% от общей площади помещений и обеспечить социальную инфраструктуру. В частности, при реализации любого проекта важны четыре "кита": медицина, образование, спорт и культура. Таким образом для жителей нового микрорайона должны быть построены школы, садики, медучреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, и так далее. Это позволит как создать комфортные условия для людей, так и обеспечить новые рабочие места.В Крыму планируют заменить 380 подстанцийСотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В республике порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить. Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций. Уже заменено 37 ТП, темп работы будет сохраняться", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.Он также отметил, что 42 СНТ из 53 приняли решение о переходе на прямые договоры с "Крымэнерго". Еще 11 отказались от передачи сетей ресурсоснабжающей организации, поэтому там будет инициирована прокурорская проверка. Наша конечная цель – убрать всех посредников, которые наживаются на крымчанах, подчеркнул глава республики.Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные ценыНа ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Они были выявлены в ходе проверок торговой цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями."По 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым – до 90%", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.Он назвал аморальным спекулировать в непростое для экономики время. И дал неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов, подчеркнул глава региона.Бывший мировой судья задержан ФСБ в КрымуБывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федеральной службы безопасности."Задокументирована и пресечена противоправная деятельность мирового судьи в отставке, который мошенническим способом пытался получить свыше 6 млн рублей от фигуранта уголовного дела – финансового директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в хищении 8 млн рублей", - говорится в сообщении.Память погибших студентов КФУ увековечили в фильмеПамять о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому, пусть каждый совершит", который был снят студентами и преподавателями вуза."Студенты КФУ выполняют свой долг согласно законодательству Российской Федерации. Четыре человека, к сожалению, погибли. Их память будет увековечена. Одна из форм – это фильм "Что положено кому, пусть каждый совершит". Важно помнить о людях, которые нас с вами защищают. Это наши соотечественники, наши студенты и преподаватели", - рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.Картина повествует о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, о гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в КерчиВ двух учебных заведениях Керчи увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня в двух образовательных учреждениях открыли мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции. Память о героях будет жить всегда", - написал он в своем Telegram-канале.Памятная доска с именем Кирилла Бойчевского появилась на фасаде Керченского медицинского колледжа. Молодой человек учился здесь в 2011-2015 годах.Имя еще одного героя СВО - Владимира Чеботарева увековечили на мемориальной доске, которую разметили на здании судомеханического техникума. Он был курсантом этого учебного заведения с 2016 по 2020 годы.Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храмСтроительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судаком. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон, сообщает пресс-служба Крымской епархии."Внешний вид храма очень динамичен – это корабль. Тогда и внутри также возможно присутствие особой, и опять же повторюсь, оправданной с точки зрения смыслов динамики. А что может быть динамичнее, чем Георгий Победоносец, побеждающий змея? Георгий Победоносец символизирует победу добра над злом, жизни над смертью. Думаю, именно эту идею в первую очередь необходимо отобразить в убранстве храма", – цитирует пресс-служба главу Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.Внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, отметил Владыка Тихон.
https://crimea.ria.ru/20240221/more-razrushaet-bratskuyu-mogilu-pod-kerchyu-1135131907.html
https://crimea.ria.ru/20240221/pogoda-v-krymu-na-23-fevralya--prognoz-1135131565.html
https://crimea.ria.ru/20240221/23-fevralya-v-simferopole-budet-ogranicheno-dvizhenie-1135133763.html
https://crimea.ria.ru/20240221/nikto-ne-rasschityval-na-podderzhku-izvne-kazak-o-fevrale-2014-v-krymu-1135086129.html
https://crimea.ria.ru/20240221/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-timurom-volkovym-1135135961.html
https://crimea.ria.ru/20240221/kak-v-krymu-budut-borotsya-s-nalivaykami-v-domakh-po-novomu-zakonu-1135122819.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, сергей аксенов, судак, православие, строительство, новости крыма, цены в крыму, кфу (крымский федеральный университет), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем. В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций. Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные цены в Крыму. Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве. В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме. Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи. День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты. Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
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Учителей и врачей обеспечат служебным жильем
В Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей.
"Программа комплексного развития территорий призвана упорядочить застройку в городе и помочь Севастополю решить вопрос со служебным жильем для врачей и учителей", - написал
губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что застройщик обязан выделить городу не менее 5% от общей площади помещений и обеспечить социальную инфраструктуру. В частности, при реализации любого проекта важны четыре "кита": медицина, образование, спорт и культура. Таким образом для жителей нового микрорайона должны быть построены школы, садики, медучреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, и так далее. Это позволит как создать комфортные условия для людей, так и обеспечить новые рабочие места.
В Крыму планируют заменить 380 подстанций
Сотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В республике порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить. Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций. Уже заменено 37 ТП, темп работы будет сохраняться", - написал
глава Крыма в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что 42 СНТ из 53 приняли решение о переходе на прямые договоры с "Крымэнерго". Еще 11 отказались от передачи сетей ресурсоснабжающей организации, поэтому там будет инициирована прокурорская проверка. Наша конечная цель – убрать всех посредников, которые наживаются на крымчанах, подчеркнул глава республики.
Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные цены
На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Они были выявлены в ходе проверок торговой цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями.
"По 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым – до 90%", - написал
Аксенов в своем ТГ-канале.
Он назвал аморальным спекулировать в непростое для экономики время. И дал неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов, подчеркнул глава региона.
Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму
Бывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федеральной службы безопасности.
"Задокументирована и пресечена противоправная деятельность мирового судьи в отставке, который мошенническим способом пытался получить свыше 6 млн рублей от фигуранта уголовного дела – финансового директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в хищении 8 млн рублей", - говорится
в сообщении.
Память погибших студентов КФУ увековечили в фильме
Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому, пусть каждый совершит", который был снят студентами и преподавателями вуза.
"Студенты КФУ выполняют свой долг согласно законодательству Российской Федерации. Четыре человека, к сожалению, погибли. Их память будет увековечена. Одна из форм – это фильм "Что положено кому, пусть каждый совершит". Важно помнить о людях, которые нас с вами защищают. Это наши соотечественники, наши студенты и преподаватели", - рассказал
первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.
Картина повествует о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, о гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.
Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.
Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
В двух учебных заведениях Керчи увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков.
"Сегодня в двух образовательных учреждениях открыли мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции. Память о героях будет жить всегда", - написал
он в своем Telegram-канале.
Памятная доска с именем Кирилла Бойчевского появилась на фасаде Керченского медицинского колледжа. Молодой человек учился здесь в 2011-2015 годах.
Имя еще одного героя СВО - Владимира Чеботарева увековечили на мемориальной доске, которую разметили на здании судомеханического техникума. Он был курсантом этого учебного заведения с 2016 по 2020 годы.
Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм
Строительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судаком. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон, сообщает пресс-служба Крымской епархии.
"Внешний вид храма очень динамичен – это корабль. Тогда и внутри также возможно присутствие особой, и опять же повторюсь, оправданной с точки зрения смыслов динамики. А что может быть динамичнее, чем Георгий Победоносец, побеждающий змея? Георгий Победоносец символизирует победу добра над злом, жизни над смертью. Думаю, именно эту идею в первую очередь необходимо отобразить в убранстве храма", – цитирует
пресс-служба главу Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
Внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, отметил Владыка Тихон.