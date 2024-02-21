https://crimea.ria.ru/20240221/glavnye-novosti-kryma-21-fevralya-1135139157.html

Главные новости Крыма: 21 февраля

Главные новости Крыма: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Главные новости Крыма: 21 февраля

Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем. В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций. Аксенов поставил задачу урегулировать... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T22:14

2024-02-21T22:14

2024-02-21T22:14

главное за день

крым

сергей аксенов

судак

православие

строительство

новости крыма

цены в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_0:134:2570:1580_1920x0_80_0_0_fced3dd85de81bf9d5bafc9186a8752a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем. В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций. Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные цены в Крыму. Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве. В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме. Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи. День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты. Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Учителей и врачей обеспечат служебным жильемВ Севастополе в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируют построить служебное жилье для учителей и врачей."Программа комплексного развития территорий призвана упорядочить застройку в городе и помочь Севастополю решить вопрос со служебным жильем для врачей и учителей", - написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что застройщик обязан выделить городу не менее 5% от общей площади помещений и обеспечить социальную инфраструктуру. В частности, при реализации любого проекта важны четыре "кита": медицина, образование, спорт и культура. Таким образом для жителей нового микрорайона должны быть построены школы, садики, медучреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, и так далее. Это позволит как создать комфортные условия для людей, так и обеспечить новые рабочие места.В Крыму планируют заменить 380 подстанцийСотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В республике порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить. Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций. Уже заменено 37 ТП, темп работы будет сохраняться", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.Он также отметил, что 42 СНТ из 53 приняли решение о переходе на прямые договоры с "Крымэнерго". Еще 11 отказались от передачи сетей ресурсоснабжающей организации, поэтому там будет инициирована прокурорская проверка. Наша конечная цель – убрать всех посредников, которые наживаются на крымчанах, подчеркнул глава республики.Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные ценыНа ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Они были выявлены в ходе проверок торговой цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями."По 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым – до 90%", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.Он назвал аморальным спекулировать в непростое для экономики время. И дал неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов, подчеркнул глава региона.Бывший мировой судья задержан ФСБ в КрымуБывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федеральной службы безопасности."Задокументирована и пресечена противоправная деятельность мирового судьи в отставке, который мошенническим способом пытался получить свыше 6 млн рублей от фигуранта уголовного дела – финансового директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в хищении 8 млн рублей", - говорится в сообщении.Память погибших студентов КФУ увековечили в фильмеПамять о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому, пусть каждый совершит", который был снят студентами и преподавателями вуза."Студенты КФУ выполняют свой долг согласно законодательству Российской Федерации. Четыре человека, к сожалению, погибли. Их память будет увековечена. Одна из форм – это фильм "Что положено кому, пусть каждый совершит". Важно помнить о людях, которые нас с вами защищают. Это наши соотечественники, наши студенты и преподаватели", - рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.Картина повествует о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, о гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в КерчиВ двух учебных заведениях Керчи увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня в двух образовательных учреждениях открыли мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции. Память о героях будет жить всегда", - написал он в своем Telegram-канале.Памятная доска с именем Кирилла Бойчевского появилась на фасаде Керченского медицинского колледжа. Молодой человек учился здесь в 2011-2015 годах.Имя еще одного героя СВО - Владимира Чеботарева увековечили на мемориальной доске, которую разметили на здании судомеханического техникума. Он был курсантом этого учебного заведения с 2016 по 2020 годы.Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храмСтроительство новой часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца начато в Капсельской бухте под Судаком. Чин освящения храма во вторник провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон, сообщает пресс-служба Крымской епархии."Внешний вид храма очень динамичен – это корабль. Тогда и внутри также возможно присутствие особой, и опять же повторюсь, оправданной с точки зрения смыслов динамики. А что может быть динамичнее, чем Георгий Победоносец, побеждающий змея? Георгий Победоносец символизирует победу добра над злом, жизни над смертью. Думаю, именно эту идею в первую очередь необходимо отобразить в убранстве храма", – цитирует пресс-служба главу Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.Внутреннее убранство храма выполнят молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческой индустрии "Меганом". Проект станет первым опытом Арт-кластера "Таврида" в создании культовых зданий. При этом его убранство должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, отметил Владыка Тихон.

https://crimea.ria.ru/20240221/more-razrushaet-bratskuyu-mogilu-pod-kerchyu-1135131907.html

https://crimea.ria.ru/20240221/pogoda-v-krymu-na-23-fevralya--prognoz-1135131565.html

https://crimea.ria.ru/20240221/23-fevralya-v-simferopole-budet-ogranicheno-dvizhenie-1135133763.html

https://crimea.ria.ru/20240221/nikto-ne-rasschityval-na-podderzhku-izvne-kazak-o-fevrale-2014-v-krymu-1135086129.html

https://crimea.ria.ru/20240221/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-timurom-volkovym-1135135961.html

https://crimea.ria.ru/20240221/kak-v-krymu-budut-borotsya-s-nalivaykami-v-domakh-po-novomu-zakonu-1135122819.html

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, сергей аксенов, судак, православие, строительство, новости крыма, цены в крыму, кфу (крымский федеральный университет), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)