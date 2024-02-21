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Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле
Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле
В Краснодарском крае в Каневском районе обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины. Об этом сообщают оперативные службы. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T13:03
2024-02-21T13:07
краснодарский край
новости
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в Каневском районе обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины. Об этом сообщают оперативные службы.Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет, уточнили в оперслужбе.В январе на дороге на Кубани было обнаружено неустановленное устройство, движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края было перекрыто.В начале января в Белгороде, в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда. Обезвреживанием их занимались взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на РостовВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройствоВ Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ
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Новости
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, кубань, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле

Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в Краснодарском крае

13:03 21.02.2024 (обновлено: 13:07 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в Каневском районе обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины. Об этом сообщают оперативные службы.
"По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от ст. Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части", – говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет, уточнили в оперслужбе.
В январе на дороге на Кубани было обнаружено неустановленное устройство, движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края было перекрыто.
В начале января в Белгороде, в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда. Обезвреживанием их занимались взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.
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