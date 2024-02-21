https://crimea.ria.ru/20240221/dron-samoletnogo-tipa-s-gerbom-ukrainy-obnaruzhen-v-pole-1135123745.html

Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле

Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле

В Краснодарском крае в Каневском районе обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины. Об этом сообщают оперативные службы. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T13:03

2024-02-21T13:03

2024-02-21T13:07

краснодарский край

новости

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в Каневском районе обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины. Об этом сообщают оперативные службы.Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет, уточнили в оперслужбе.В январе на дороге на Кубани было обнаружено неустановленное устройство, движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края было перекрыто.В начале января в Белгороде, в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда. Обезвреживанием их занимались взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на РостовВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройствоВ Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, кубань, беспилотник (бпла, дрон), происшествия