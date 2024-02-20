https://crimea.ria.ru/20240220/glavnye-novosti-kryma-20-fevralya-1135109656.html

Главные новости Крыма: 20 февраля

Главные новости Крыма: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Главные новости Крыма: 20 февраля

Строительство жилья для репатриантов в Крыму. Ремонт дорог в Севастополе. Украинские тягачи в помощь армии России. Специалисты для крымских рыбохозяйств... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T22:52

2024-02-20T22:52

2024-02-20T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Строительство жилья для репатриантов в Крыму. Ремонт дорог в Севастополе. Украинские тягачи в помощь армии России. Специалисты для крымских рыбохозяйств. Фотовыставка военкоров "России сегодня" в центре Симферополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жилье для репатриантовС 2014 года в республике 1 028 "очередников" из числа реабилитированных граждан получили собственное жилье в Крыму. Еще два 72-х квартирных дома для репатриантов строятся сейчас в Джанкое и в поселке Приморском под Феодосией – строительная готовность феодосийского объекта составляет 75%.Дороги в СевастополеВ Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил во вторник губернатор Михаил Развожаев. Сейчас ремонтируют 23 дороги, из них семь находятся в высокой степени готовности. По итогам прошлого года в Севастополе отремонтировали 228 объектов протяженностью почти 100 километров. В связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", городу было дополнительно выделено 600 миллионов рублей. Работа Крымской таможни11 изъятых украинских транспортных средств передали крымские таможенники на нужны спецоперации, сообщает во вторник пресс-служба Крымской таможни. В том числе это шесть тягачей и пять полуприцепов-цистерн, которые в 2015 году доставили товары в адрес одной из крымских фирм, после чего транспортные средства должны были вывезти. Однако предприятие продолжило их эксплуатировать для внутренних перевозок.Крымские рыбохозяйстваВ Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных организаций. Идея возникла еще до того, как в отрасли возникли трудности, связанные с санкциями: завоз посадочного материала из недружественных стран, дефицит оборудования и прочие проблемы. Обучение по новой специальности "Водные биоресурсы и аквакультура" начнется на базе кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского с 1 сентября этого года, лицензия уже получена.Фотовыставка в СимферополеФотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась во вторник на площади Ленина в Симферополе. 20 живых фотопортретов были сделаны военкорами Дмитрием Макеевым и Константином Михальчевским в зоне проведения спецоперации - на территории Запорожской и Херсонской областей. Открытие выставки "Герои СВО" приурочено ко второй годовщине с начала специальной операции, Дню защитника Отечества и Дню защитника Республики Крым.

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https://crimea.ria.ru/20240220/shoygu-nazval-razrabotchikov-plana-likvidatsii-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1135107653.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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