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Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО
Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО
11 изъятых украинских транспортных средств передали крымские таможенники на нужны спецоперации, сообщает во вторник пресс-служба Крымской таможни. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T15:52
2024-02-20T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 11 изъятых украинских транспортных средств передали крымские таможенники на нужны спецоперации, сообщает во вторник пресс-служба Крымской таможни.По данным пресс-службы, это шесть тягачей и пять полуприцепов-цистерн, которые в 2015 году доставили товары в адрес одной из крымских фирм, после чего транспортные средства должны были вывезти. Однако предприятие продолжило их эксплуатировать для внутренних перевозок.Транспортные средства по решению суда обращены в федеральную собственность, а затем переданы на нужды специальной военной операции.В Крыму ранее пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду. Возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды боеприпасов, оружия массового поражения. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137
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Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО

Крымская таможня передала 11 изъятых украинских транспортных средств на нужды СВО

15:52 20.02.2024
 
© Крымская таможняКрымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
© Крымская таможня
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 11 изъятых украинских транспортных средств передали крымские таможенники на нужны спецоперации, сообщает во вторник пресс-служба Крымской таможни.
По данным пресс-службы, это шесть тягачей и пять полуприцепов-цистерн, которые в 2015 году доставили товары в адрес одной из крымских фирм, после чего транспортные средства должны были вывезти. Однако предприятие продолжило их эксплуатировать для внутренних перевозок.

"Таможенниками по факту нарушения правил использования грузовой техники была проведена проверка, по итогам которой сумма доначисленных таможенных платежей и пеней превысила 18 млн рублей. При этом стоимость самих транспортных средств оценивается в 20,3 млн рублей", – сказано в сообщении ведомства.

Транспортные средства по решению суда обращены в федеральную собственность, а затем переданы на нужды специальной военной операции.
© Крымская таможняКрымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
1 из 3
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
© Крымская таможня
© Крымская таможняКрымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
2 из 3
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
© Крымская таможня
© Крымская таможняКрымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
3 из 3
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
© Крымская таможня
1 из 3
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
© Крымская таможня
2 из 3
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
© Крымская таможня
3 из 3
Крымская таможня передала 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств на нужды СВО
© Крымская таможня
В Крыму ранее пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду. Возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды боеприпасов, оружия массового поражения.
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