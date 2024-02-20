https://crimea.ria.ru/20240220/krymskaya-tamozhnya-peredala-izyatyy-ukrainskiy-transport-na-nuzhdy-svo-1135095167.html

Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО

Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО

11 изъятых украинских транспортных средств передали крымские таможенники на нужны спецоперации, сообщает во вторник пресс-служба Крымской таможни. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T15:52

2024-02-20T15:52

2024-02-20T15:52

крымская таможня

новости

новости сво

крым

новости крыма

транспорт

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135090027_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_b2fd93445d7174d72c1e5deb05742f58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 11 изъятых украинских транспортных средств передали крымские таможенники на нужны спецоперации, сообщает во вторник пресс-служба Крымской таможни.По данным пресс-службы, это шесть тягачей и пять полуприцепов-цистерн, которые в 2015 году доставили товары в адрес одной из крымских фирм, после чего транспортные средства должны были вывезти. Однако предприятие продолжило их эксплуатировать для внутренних перевозок.Транспортные средства по решению суда обращены в федеральную собственность, а затем переданы на нужды специальной военной операции.В Крыму ранее пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду. Возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды боеприпасов, оружия массового поражения. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137

https://crimea.ria.ru/20230425/perekryt-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-iz-kryma--1128360970.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская таможня, новости, новости сво, крым, новости крыма, транспорт, украина