https://crimea.ria.ru/20240220/detey-ne-trogayte---putin-o-lyudyakh-netraditsionnoy-orientatsii-1135108537.html

Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации

Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации

Россия толерантно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако пропагандировать это не нужно. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T20:15

2024-02-20T20:15

2024-02-20T20:15

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия толерантно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако пропагандировать это не нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он подчеркнул, что российское государство, прежде всего, выступает за традиционные ценности. При этом в стране комфортно проживают 190 этносов, люди четырех традиционных конфессий и множества других вероисповеданий. Также президент отметил, что РФ будет наращивать деятельность государства по поддержке семьи, детства, государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступило время России – ПутинПравительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцовМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик)