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Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации
Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации
Россия толерантно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако пропагандировать это не нужно. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T20:15
2024-02-20T20:15
2024-02-20T20:15
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия толерантно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако пропагандировать это не нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он подчеркнул, что российское государство, прежде всего, выступает за традиционные ценности. При этом в стране комфортно проживают 190 этносов, люди четырех традиционных конфессий и множества других вероисповеданий. Также президент отметил, что РФ будет наращивать деятельность государства по поддержке семьи, детства, государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступило время России – ПутинПравительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцовМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
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владимир путин (политик)
Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации
Путин: пропагандировать нетрадиционные ценности в России не нужно
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия толерантно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако пропагандировать это не нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной ориентации. Мы не выпячиваем это просто, путь взрослые люди живут, как хотят. Но, что касается детей, я уже много раз говорил: детей не трогайте. Вот и все", - сказал президент.
Он подчеркнул, что российское государство, прежде всего, выступает за традиционные ценности. При этом в стране комфортно проживают 190 этносов, люди четырех традиционных конфессий и множества других вероисповеданий. Также президент отметил, что РФ будет наращивать деятельность государства по поддержке семьи, детства, государства.
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