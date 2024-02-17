https://crimea.ria.ru/20240217/u-krymskogo-mosta-skopilos-bolee-sta-avtomobiley-1135013362.html

У Крымского моста скопилось более ста автомобилей

У Крымского моста скопилось более ста автомобилей - РИА Новости Крым, 17.02.2024

У Крымского моста скопилось более ста автомобилей

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь, всего с обеих сторон проезда ожидают 118 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T16:20

2024-02-17T16:20

2024-02-17T16:21

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131410682_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_91b32aa20d6e5b3d3ae8782dd3f8abfc.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь, всего с обеих сторон проезда ожидают 118 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Время ожидания составляет более двух часов.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Все по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуДальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма