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У Крымского моста скопилось более ста автомобилей - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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У Крымского моста скопилось более ста автомобилей
У Крымского моста скопилось более ста автомобилей - РИА Новости Крым, 17.02.2024
У Крымского моста скопилось более ста автомобилей
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь, всего с обеих сторон проезда ожидают 118 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T16:20
2024-02-17T16:21
ситуация на дорогах крыма
крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь, всего с обеих сторон проезда ожидают 118 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Время ожидания составляет более двух часов.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Все по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуДальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
У Крымского моста скопилось более ста автомобилей

118 машин ждут досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани

16:20 17.02.2024 (обновлено: 16:21 17.02.2024)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
На Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь, всего с обеих сторон проезда ожидают 118 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.

"В очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств. Со стороны Керчи своей очереди ожидают 28 машин", - сказано в сообщении.

Время ожидания составляет более двух часов.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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