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Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин
Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин
В Краснодарском крае объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за угрозы лавин в горах. Об этом предупредили в краевом МЧС. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T13:36
2024-02-16T13:36
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
стихия
погода
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за угрозы лавин в горах. Об этом предупредили в краевом МЧС.Спасатели напоминают, что при нахождении в районах схода снега необходимо воздержаться от походов в горы в период непогоды. При нахождении в горах следить за изменением погоды. Также нужно изучить места возможного схода лавин и не приближаться к ним. В случае ЧС нужно звонить на номера 01, 101 или 112.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС.В Крыму в пятницу действует штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Из-за этого приостанавливала работу Керченская паромная переправа. После возобновления движения паромы курсируют через пролив по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе штормШторм с холодным ветром идет в Крым250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
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Новости
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РИА Новости Крым
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353
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краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия, погода, новости
Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин

В горах Краснодарского края объявлена лавиноопасность - МЧС

13:36 16.02.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за угрозы лавин в горах. Об этом предупредили в краевом МЧС.

"В течение суток 17, 18 и 19 февраля в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование Сочи и Республики Адыгея выше 1000 метров лавиноопасно", - предупредили спасатели.

Спасатели напоминают, что при нахождении в районах схода снега необходимо воздержаться от походов в горы в период непогоды. При нахождении в горах следить за изменением погоды. Также нужно изучить места возможного схода лавин и не приближаться к ним. В случае ЧС нужно звонить на номера 01, 101 или 112.
В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС.
В Крыму в пятницу действует штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Из-за этого приостанавливала работу Керченская паромная переправа. После возобновления движения паромы курсируют через пролив по фактической погоде.
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