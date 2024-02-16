https://crimea.ria.ru/20240216/novoe-shtormovoe-v-mchs-predupredili-ob-opasnosti-skhoda-lavin-1134994748.html

Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин

Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин

В Краснодарском крае объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за угрозы лавин в горах. Об этом предупредили в краевом МЧС. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T13:36

2024-02-16T13:36

2024-02-16T13:36

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

стихия

погода

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за угрозы лавин в горах. Об этом предупредили в краевом МЧС.Спасатели напоминают, что при нахождении в районах схода снега необходимо воздержаться от походов в горы в период непогоды. При нахождении в горах следить за изменением погоды. Также нужно изучить места возможного схода лавин и не приближаться к ним. В случае ЧС нужно звонить на номера 01, 101 или 112.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС.В Крыму в пятницу действует штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Из-за этого приостанавливала работу Керченская паромная переправа. После возобновления движения паромы курсируют через пролив по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской паромной переправы возобновлена - в проливе штормШторм с холодным ветром идет в Крым250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия, погода, новости