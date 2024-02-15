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Главные новости Крыма: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Главные новости Крыма: 15 февраля
Главные новости Крыма: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Главные новости Крыма: 15 февраля
Память воинов-интернационалистов почтили в Крыму в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Митрополит Тихон отслужил божественную литургию в... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T23:02
2024-02-15T23:02
главное за день
новости крыма
память
владимир машков
севастополь
культура
воины-интернационалисты
херсонес
тихон шевкунов
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Память воинов-интернационалистов почтили в Крыму в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Митрополит Тихон отслужил божественную литургию в древней базилике Херсонеса. Предпринимателям, чьи объекты находятся на набережной Коктебеля, обещают поддержку в связи с реконструкцией. В картинную галерею Айвазовского возвращаются работы мариниста. Владимир Машков посетил Севастополь и заявил о важности нахождения творческих деятелей на передовой. В Крыму изменится расписание пригородных поездов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Память воинов-интернационалистов почтили в КрымуПамять воинов-интернационалистов в 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили в Крыму. В Симферополе глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ветеранов Афганистана за то, что в дни Крымской весны они в рядах ополчения встали на защиту полуострова.В Керчи возложили цветы к памятнику в сквере афганцев. Установлен он был в память о погибших в Афганистане 12 воинах-интернационалистах, призванных на войну из городского военкомата.Божественную литургию в базилике Херсонеса отслужил митрополит ТихонМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию в Херсонесе на территории древней базилики. Она была посвящена празднику Сретения Господня. После службы было положено начало восстановлению Херсонесского мужского монастыря на территории музея-заповедника.Предпринимателям на набережной Коктебеля обещают помощьМеры поддержки и альтернативные площадки для работы предложат предпринимателям Коктебеля, объекты которых попадают в зону реконструкции набережной. Вопрос этот сейчас находится на стадии проработки. Также будет проведена встреча предпринимателей с организациями и банками, которые предлагают механизмы поддержки для бизнеса.Картины Айвазовского возвращаются в его дом-музейРаботы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского стартовали в Феодосии. На протяжении всей реставрации дома-музея коллекция находилась в соседнем особняке – доме сестры Айвазовского. Частично она уже перемещена в основное здание. Работы мариниста и других художников из коллекции галереи разместят на новых подвесных системах, которые появились в музейном учреждении после реставрации.Владимир Машков заявил важности нахождения творческих людей на передовойПредседатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, находясь в Севастополе, встретился с членами местного отделения СТД и творческой интеллигенцией. Во время встречи он заявил, что творческие люди должны быть на передовой. Машков рассказал о силе театрального искусства. Когда Донецк был под непрестанным огнем, а люди прятались в подвалах, в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон.Расписание движения пригородных поездов изменитсяРасписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля. По-новому будет курсировать еще одна электричка с 1 марта. Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка.
https://crimea.ria.ru/20240215/afganskaya-rota-kak-voiny-internatsionalisty-zaschischali-krym-v-fevrale-2014-1134969545.html
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севастополь
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главное за день, новости крыма, память, владимир машков, севастополь, культура, воины-интернационалисты, херсонес, тихон шевкунов, коктебель, компенсация ущерба, феодосия, галерея айвазовского в феодосии, железные дороги крыма
Главные новости Крыма: 15 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 15 февраля

23:02 15.02.2024
 
© РИА Новости КрымВ день 35-летия вывода советских войск из Афганистана в Керчи почтили память погибших воинов
В день 35-летия вывода советских войск из Афганистана в Керчи почтили память погибших воинов - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Память воинов-интернационалистов почтили в Крыму в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Митрополит Тихон отслужил божественную литургию в древней базилике Херсонеса. Предпринимателям, чьи объекты находятся на набережной Коктебеля, обещают поддержку в связи с реконструкцией. В картинную галерею Айвазовского возвращаются работы мариниста. Владимир Машков посетил Севастополь и заявил о важности нахождения творческих деятелей на передовой. В Крыму изменится расписание пригородных поездов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Память воинов-интернационалистов почтили в Крыму

Память воинов-интернационалистов в 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили в Крыму. В Симферополе глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ветеранов Афганистана за то, что в дни Крымской весны они в рядах ополчения встали на защиту полуострова.
В Керчи возложили цветы к памятнику в сквере афганцев. Установлен он был в память о погибших в Афганистане 12 воинах-интернационалистах, призванных на войну из городского военкомата.
Блок-пост на на шоссе в районе Армянска. Крым, 28 февраля 2014 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
16:4810 лет госперевороту на Украине
Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014

Божественную литургию в базилике Херсонеса отслужил митрополит Тихон

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию в Херсонесе на территории древней базилики. Она была посвящена празднику Сретения Господня. После службы было положено начало восстановлению Херсонесского мужского монастыря на территории музея-заповедника.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
11:4410 лет Крымской весне
Россия не могла оставить Крым в беде - Лавров

Предпринимателям на набережной Коктебеля обещают помощь

Меры поддержки и альтернативные площадки для работы предложат предпринимателям Коктебеля, объекты которых попадают в зону реконструкции набережной. Вопрос этот сейчас находится на стадии проработки. Также будет проведена встреча предпринимателей с организациями и банками, которые предлагают механизмы поддержки для бизнеса.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
22:31
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре

Картины Айвазовского возвращаются в его дом-музей

Работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского стартовали в Феодосии. На протяжении всей реставрации дома-музея коллекция находилась в соседнем особняке – доме сестры Айвазовского. Частично она уже перемещена в основное здание. Работы мариниста и других художников из коллекции галереи разместят на новых подвесных системах, которые появились в музейном учреждении после реставрации.
Реконструкция улицы в Алупке - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
19:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки

Владимир Машков заявил важности нахождения творческих людей на передовой

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, находясь в Севастополе, встретился с членами местного отделения СТД и творческой интеллигенцией. Во время встречи он заявил, что творческие люди должны быть на передовой. Машков рассказал о силе театрального искусства. Когда Донецк был под непрестанным огнем, а люди прятались в подвалах, в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон.
Жилье для репатриантов
20:27
Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет

Расписание движения пригородных поездов изменится

Расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля. По-новому будет курсировать еще одна электричка с 1 марта. Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
13:20
Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму
 
Главное за деньНовости КрымаПамятьВладимир МашковСевастопольКультураВоины-интернационалистыХерсонесТихон ШевкуновКоктебельКомпенсация ущербаФеодосияГалерея Айвазовского в ФеодосииЖелезные дороги Крыма
 
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23:29Главное за день: 15 февраля
23:02Главные новости Крыма: 15 февраля
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