https://crimea.ria.ru/20240215/glavnye-novosti-kryma-15-fevralya-1134980406.html

Главные новости Крыма: 15 февраля

Главные новости Крыма: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Главные новости Крыма: 15 февраля

Память воинов-интернационалистов почтили в Крыму в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Митрополит Тихон отслужил божественную литургию в... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T23:02

2024-02-15T23:02

2024-02-15T23:02

главное за день

новости крыма

память

владимир машков

севастополь

культура

воины-интернационалисты

херсонес

тихон шевкунов

коктебель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134984179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_876a3abf71781b0142398d4a3610f1ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Память воинов-интернационалистов почтили в Крыму в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Митрополит Тихон отслужил божественную литургию в древней базилике Херсонеса. Предпринимателям, чьи объекты находятся на набережной Коктебеля, обещают поддержку в связи с реконструкцией. В картинную галерею Айвазовского возвращаются работы мариниста. Владимир Машков посетил Севастополь и заявил о важности нахождения творческих деятелей на передовой. В Крыму изменится расписание пригородных поездов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Память воинов-интернационалистов почтили в КрымуПамять воинов-интернационалистов в 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили в Крыму. В Симферополе глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ветеранов Афганистана за то, что в дни Крымской весны они в рядах ополчения встали на защиту полуострова.В Керчи возложили цветы к памятнику в сквере афганцев. Установлен он был в память о погибших в Афганистане 12 воинах-интернационалистах, призванных на войну из городского военкомата.Божественную литургию в базилике Херсонеса отслужил митрополит ТихонМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию в Херсонесе на территории древней базилики. Она была посвящена празднику Сретения Господня. После службы было положено начало восстановлению Херсонесского мужского монастыря на территории музея-заповедника.Предпринимателям на набережной Коктебеля обещают помощьМеры поддержки и альтернативные площадки для работы предложат предпринимателям Коктебеля, объекты которых попадают в зону реконструкции набережной. Вопрос этот сейчас находится на стадии проработки. Также будет проведена встреча предпринимателей с организациями и банками, которые предлагают механизмы поддержки для бизнеса.Картины Айвазовского возвращаются в его дом-музейРаботы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского стартовали в Феодосии. На протяжении всей реставрации дома-музея коллекция находилась в соседнем особняке – доме сестры Айвазовского. Частично она уже перемещена в основное здание. Работы мариниста и других художников из коллекции галереи разместят на новых подвесных системах, которые появились в музейном учреждении после реставрации.Владимир Машков заявил важности нахождения творческих людей на передовойПредседатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, находясь в Севастополе, встретился с членами местного отделения СТД и творческой интеллигенцией. Во время встречи он заявил, что творческие люди должны быть на передовой. Машков рассказал о силе театрального искусства. Когда Донецк был под непрестанным огнем, а люди прятались в подвалах, в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон.Расписание движения пригородных поездов изменитсяРасписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля. По-новому будет курсировать еще одна электричка с 1 марта. Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка.

https://crimea.ria.ru/20240215/afganskaya-rota-kak-voiny-internatsionalisty-zaschischali-krym-v-fevrale-2014-1134969545.html

https://crimea.ria.ru/20240215/rossiya-ne-mogla-ostavit-krym-v-bede---lavrov-1134962567.html

https://crimea.ria.ru/20240215/esche-bolee-14-millionov-vydelit-sevastopol-postradavshim-ot-chs-v-noyabre-1134983214.html

https://crimea.ria.ru/20240215/kogda-v-alupke-vosstanovyat-istoricheskiy-oblik-goroda-1134969719.html

https://crimea.ria.ru/20240215/zhile-dlya-repatriantov--chto-postroeno-v-krymu-za-10-let-1134979409.html

https://crimea.ria.ru/20240215/aksenov-nedovolen-rabotoy-obschestvennogo-transporta-v-krymu-1134966325.html

севастополь

херсонес

коктебель

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, память, владимир машков, севастополь, культура, воины-интернационалисты, херсонес, тихон шевкунов, коктебель, компенсация ущерба, феодосия, галерея айвазовского в феодосии, железные дороги крыма