https://crimea.ria.ru/20240214/v-krymu-resheno-1300-obrascheniy-kogda-pora-idti-na-priem-k-ombudsmenu-1134942287.html
В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену
В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену - РИА Новости Крым, 14.02.2024
В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену
Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений от жителей республики, новых регионов и даже со стороны иностранных... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T15:58
2024-02-14T15:58
2024-02-14T15:58
радио "спутник в крыму"
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уполномоченный по правам человека в крыму
александр штехбарт
общество
соцзащита
закон и право
новости крыма
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Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений - Штехбарт
Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений - Штехбарт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений от жителей республики, новых регионов и даже со стороны иностранных граждан. Как попасть на прием и каков порядок разрешения проблемных вопросов – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал крымский омбудсмен Александр Штехбарт."Дорожная карта" к решению проблем"За прошлый год было порядка 1,3 тыс. обращений - все они совершенно разные. Обращались и лица без гражданства, и граждане иных государств - в соответствии с законом, такие обращения подлежат рассмотрению в таком же порядке, как и в случае с россиянами. Обращались и наши граждане по вопросам получения документов, выплат, несогласия с принятыми решениями судов, правоохранительных органов - спектр очень широкий", - говорит омбудсмен.Основной блок, по словам Штехбарта, социальный: жилищные вопросы, выделение земельных участков в различных регионах Крыма, медицинское облуживание, социальное обеспечение льготных категорий, заработная плата, медицинская сфера и многое другое. При этом вопросы возникают и по объективным обстоятельствам, и по субъективным причинам, когда люди не находят контакта с чиновниками, продолжает омбудсмен.Когда обращаться к омбудсменуПо его словам, приемы проводят не только в кабинетах, но и с выездом на места. В некоторых городах Крыма открыты общественные приемные. Вопросы граждан рассматривают совместно с представителями власти, правоохранителями. Но в первую очередь людям "рисуют дорожную карту"."Люди получают хорошую бесплатную юридическую консультацию - это абсолютно любая категория граждан. Главное, чтоб у человека сложилось понимание, как решить проблему", - говорит гость эфира.В аппарат уполномоченного по правам человека, как в государственный орган можно обращаться гражданам всех категорий. Адрес приемной в Симферополе - Екатерининская, 6. Также вопросы можно задать дистанционно или обратившись на горячую линию - все данные размещены на сайте Уполномоченного по правам человека в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за годВ Крыму назначили нового омбудсменаЗащитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, уполномоченный по правам человека в крыму, александр штехбарт, общество, соцзащита, закон и право, новости крыма
В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену
Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым
. Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений от жителей республики, новых регионов и даже со стороны иностранных граждан. Как попасть на прием и каков порядок разрешения проблемных вопросов – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал крымский омбудсмен Александр Штехбарт.
"Дорожная карта" к решению проблем
"За прошлый год было порядка 1,3 тыс. обращений - все они совершенно разные. Обращались и лица без гражданства, и граждане иных государств - в соответствии с законом, такие обращения подлежат рассмотрению в таком же порядке, как и в случае с россиянами. Обращались и наши граждане по вопросам получения документов, выплат, несогласия с принятыми решениями судов, правоохранительных органов - спектр очень широкий", - говорит омбудсмен.
Основной блок, по словам Штехбарта, социальный: жилищные вопросы, выделение земельных участков в различных регионах Крыма, медицинское облуживание, социальное обеспечение льготных категорий, заработная плата, медицинская сфера и многое другое. При этом вопросы возникают и по объективным обстоятельствам, и по субъективным причинам, когда люди не находят контакта с чиновниками, продолжает омбудсмен.
Когда обращаться к омбудсмену
"Существует определенный порядок разрешения вопросов. Для начала нужно обратиться в тот орган, который уполномочен рассматривать тот или иной вопрос. В случае если человек не согласен с ответом, нужно обратиться в органы прокуратуры и иные контролирующие органы. К нам можно обращаться и в процессе, и после. Но если совершенно правильно, тогда, когда уже не сработали другие институты", - поясняет Штехбарт.
По его словам, приемы проводят не только в кабинетах, но и с выездом на места. В некоторых городах Крыма открыты общественные приемные. Вопросы граждан рассматривают совместно с представителями власти, правоохранителями. Но в первую очередь людям "рисуют дорожную карту".
"Люди получают хорошую бесплатную юридическую консультацию - это абсолютно любая категория граждан. Главное, чтоб у человека сложилось понимание, как решить проблему", - говорит гость эфира.
В аппарат уполномоченного по правам человека, как в государственный орган можно обращаться гражданам всех категорий. Адрес приемной в Симферополе - Екатерининская, 6. Также вопросы можно задать дистанционно или обратившись на горячую линию - все данные размещены на сайте Уполномоченного по правам человека в Крыму.
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