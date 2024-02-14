https://crimea.ria.ru/20240214/v-krymu-resheno-1300-obrascheniy-kogda-pora-idti-na-priem-k-ombudsmenu-1134942287.html

В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену

В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену - РИА Новости Крым, 14.02.2024

В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену

Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений от жителей республики, новых регионов и даже со стороны иностранных... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T15:58

2024-02-14T15:58

2024-02-14T15:58

радио "спутник в крыму"

крым

уполномоченный по правам человека в крыму

александр штехбарт

общество

соцзащита

закон и право

новости крыма

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Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений - Штехбарт Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений - Штехбарт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму за год принял 1,3 тысяч обращений от жителей республики, новых регионов и даже со стороны иностранных граждан. Как попасть на прием и каков порядок разрешения проблемных вопросов – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал крымский омбудсмен Александр Штехбарт."Дорожная карта" к решению проблем"За прошлый год было порядка 1,3 тыс. обращений - все они совершенно разные. Обращались и лица без гражданства, и граждане иных государств - в соответствии с законом, такие обращения подлежат рассмотрению в таком же порядке, как и в случае с россиянами. Обращались и наши граждане по вопросам получения документов, выплат, несогласия с принятыми решениями судов, правоохранительных органов - спектр очень широкий", - говорит омбудсмен.Основной блок, по словам Штехбарта, социальный: жилищные вопросы, выделение земельных участков в различных регионах Крыма, медицинское облуживание, социальное обеспечение льготных категорий, заработная плата, медицинская сфера и многое другое. При этом вопросы возникают и по объективным обстоятельствам, и по субъективным причинам, когда люди не находят контакта с чиновниками, продолжает омбудсмен.Когда обращаться к омбудсменуПо его словам, приемы проводят не только в кабинетах, но и с выездом на места. В некоторых городах Крыма открыты общественные приемные. Вопросы граждан рассматривают совместно с представителями власти, правоохранителями. Но в первую очередь людям "рисуют дорожную карту"."Люди получают хорошую бесплатную юридическую консультацию - это абсолютно любая категория граждан. Главное, чтоб у человека сложилось понимание, как решить проблему", - говорит гость эфира.В аппарат уполномоченного по правам человека, как в государственный орган можно обращаться гражданам всех категорий. Адрес приемной в Симферополе - Екатерининская, 6. Также вопросы можно задать дистанционно или обратившись на горячую линию - все данные размещены на сайте Уполномоченного по правам человека в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за годВ Крыму назначили нового омбудсменаЗащитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине

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крым, уполномоченный по правам человека в крыму, александр штехбарт, общество, соцзащита, закон и право, новости крыма