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Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в центральном Казахстане в 11.09 по местному времени. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T12:22
2024-02-14T12:22
2024-02-14T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в центральном Казахстане в 11.09 по местному времени. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчки магнитудой 4,6 зафиксированы на глубине 35 километров, в 368 км к северо-востоку от города Кызылорды с населением 300 тысяч человек и в 20 км к северо-западу от стотысячного Жезказгана.До этого, в 10:41 по местному времени, в этом же районе фиксировали землетрясение магнитудой 4, эпицентр залегал на глубине пяти километров.К этому времени о жертвах и разрушениях не сообщается. По данным сейсмологов, также толчки небольшой магнитуды утром в среду произошли на территории Турции, Японии, Греции и ряде других регионов.11 февраля 4-балльное землетрясение произошло в Турции. 3 февраля землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В январе подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае, сообщал сайт европейского сейсмологического центра. 17 января землетрясение магнитудой 3,7 произошло у берегов Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмологПочему ученые не могут предсказать землетрясения Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
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казахстан, новости, землетрясение, стихия, в мире
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане – европейский сейсмоцентр
12:22 14.02.2024 (обновлено: 12:23 14.02.2024)