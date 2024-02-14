Рейтинг@Mail.ru
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240214/kazakhstan-snova-tryaset-proizoshlo-vtoroe-zemletryasenie-za-den-1134930816.html
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в центральном Казахстане в 11.09 по местному времени. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T12:22
2024-02-14T12:23
казахстан
новости
землетрясение
стихия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в центральном Казахстане в 11.09 по местному времени. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчки магнитудой 4,6 зафиксированы на глубине 35 километров, в 368 км к северо-востоку от города Кызылорды с населением 300 тысяч человек и в 20 км к северо-западу от стотысячного Жезказгана.До этого, в 10:41 по местному времени, в этом же районе фиксировали землетрясение магнитудой 4, эпицентр залегал на глубине пяти километров.К этому времени о жертвах и разрушениях не сообщается. По данным сейсмологов, также толчки небольшой магнитуды утром в среду произошли на территории Турции, Японии, Греции и ряде других регионов.11 февраля 4-балльное землетрясение произошло в Турции. 3 февраля землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В январе подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае, сообщал сайт европейского сейсмологического центра. 17 января землетрясение магнитудой 3,7 произошло у берегов Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмологПочему ученые не могут предсказать землетрясения Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
казахстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b812c5c59f1559332b2a430d29108fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казахстан, новости, землетрясение, стихия, в мире
Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане – европейский сейсмоцентр

12:22 14.02.2024 (обновлено: 12:23 14.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в центральном Казахстане в 11.09 по местному времени. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчки магнитудой 4,6 зафиксированы на глубине 35 километров, в 368 км к северо-востоку от города Кызылорды с населением 300 тысяч человек и в 20 км к северо-западу от стотысячного Жезказгана.
До этого, в 10:41 по местному времени, в этом же районе фиксировали землетрясение магнитудой 4, эпицентр залегал на глубине пяти километров.
К этому времени о жертвах и разрушениях не сообщается. По данным сейсмологов, также толчки небольшой магнитуды утром в среду произошли на территории Турции, Японии, Греции и ряде других регионов.
11 февраля 4-балльное землетрясение произошло в Турции. 3 февраля землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В январе подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае, сообщал сайт европейского сейсмологического центра. 17 января землетрясение магнитудой 3,7 произошло у берегов Крымского полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
 
КазахстанНовостиЗемлетрясениеСтихияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
12:22Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
12:05Исследование: спрос на сберегательные продукты в Крыму продолжает расти
12:01Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
11:45Шторм с холодным ветром идет в Крым
11:45Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы
11:2150 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год
11:02Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян
10:55"Генерал 200" уходит в оборону - три причины заявлений Сырского
10:45Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме
10:28Как работает Керченская паромная переправа в среду
09:48Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
09:33Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"
09:11Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале
09:04Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня
08:38В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
08:16К Земле движутся облака плазмы
07:49При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница
07:229 беспилотников перехвачены над Черным морем и двумя регионами России
07:03Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
Лента новостейМолния