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Как работает Керченская паромная переправа в среду
Как работает Керченская паромная переправа в среду - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Как работает Керченская паромная переправа в среду
Керченская паромная переправа работает в среду утром по фактической погоде. Штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T10:28
2024-02-14T10:28
2024-02-14T10:32
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
логистика
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в среду утром по фактической погоде. Штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.С 9 октября 2022 года, с начала работы Керченской переправы, по 14 февраля 2024 паромы перевезли 442 961 пассажиров и 256 548 грузовиков. Всего выполнено 7 482 рейса, из которых 13 за последние сутки.Через переправу могут следовать большегрузные машины, фуры с грузом первой необходимости и скоропортящимися продуктами. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Остальные грузы перевозятся по сухопутному маршруту, который проходит через новые регионы.Легковой транспорт массой до 3,5 тонн переправляется по Крымскому мосту. По состоянию на утро среды с обеих сторон транспортного перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, керченский пролив, крым, краснодарский край, росморречфлот
Как работает Керченская паромная переправа в среду
Керченская паромная переправа работает в среду по фактической погоде
10:28 14.02.2024 (обновлено: 10:32 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в среду утром по фактической погоде. Штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 февраля ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/сек, без существенных осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха +12...+14. Температура воды в море +6 градусов", – говорится в сообщении.
С 9 октября 2022 года, с начала работы Керченской переправы, по 14 февраля 2024 паромы перевезли 442 961 пассажиров и 256 548 грузовиков. Всего выполнено 7 482 рейса, из которых 13 за последние сутки.
Через переправу могут следовать большегрузные машины, фуры с грузом первой необходимости и скоропортящимися продуктами. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Остальные грузы перевозятся по сухопутному маршруту, который проходит через новые регионы.
Легковой транспорт массой до 3,5 тонн переправляется по Крымскому мосту. По состоянию на утро среды с обеих сторон транспортного перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
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