https://crimea.ria.ru/20240213/bez-shtormovykh-i-po-fakticheskoy-pogode-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1134903730.html
Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа
Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа
Во вторник утром Керченская переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T08:32
2024-02-13T08:32
2024-02-13T08:32
керченская паромная переправа
росморречфлот
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
крым
краснодарский край
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Во вторник утром Керченская переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Также в ведомстве уточнили, что во вторник утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальные штормовые предупреждения отсутствуют.С момента возобновления работы Керченской переправы переправлено 442 397 пассажиров и 256 130 грузовых автомобилей. Паромы всего выполнили 7 469 рейсов, в том числе за минувшие сутки было сделано 11 рейсов.Услугами паромной переправы могут воспользоваться фуры с грузом первой необходимости и скоропортящимися продуктами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы перевозят по сухопутному маршруту, который проходит через новые регионы, легковой транспорт направляется по транспортному переходу через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.В минувшую пятницу на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" была перекрыта для движения автотранспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительствоПод новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участков
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керченская паромная переправа, росморречфлот, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, крым, краснодарский край, логистика
Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа работает во вторник по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Во вторник утром Керченская переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 февраля ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,3-0,8 м, температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что во вторник утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальные штормовые предупреждения отсутствуют.
С момента возобновления работы Керченской переправы переправлено 442 397 пассажиров и 256 130 грузовых автомобилей. Паромы всего выполнили 7 469 рейсов, в том числе за минувшие сутки было сделано 11 рейсов.
Услугами паромной переправы могут воспользоваться фуры с грузом первой необходимости и скоропортящимися продуктами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы перевозят по сухопутному маршруту, который проходит через новые регионы, легковой транспорт направляется по транспортному переходу через Керченский пролив.
Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.
В минувшую пятницу на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта
, одна из полос трассы "Таврида" была перекрыта для движения автотранспорта.
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