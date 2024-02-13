https://crimea.ria.ru/20240213/bez-shtormovykh-i-po-fakticheskoy-pogode-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1134903730.html

Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа

Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа

Во вторник утром Керченская переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T08:32

2024-02-13T08:32

2024-02-13T08:32

керченская паромная переправа

росморречфлот

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

керченский пролив

крым

краснодарский край

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Во вторник утром Керченская переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Также в ведомстве уточнили, что во вторник утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальные штормовые предупреждения отсутствуют.С момента возобновления работы Керченской переправы переправлено 442 397 пассажиров и 256 130 грузовых автомобилей. Паромы всего выполнили 7 469 рейсов, в том числе за минувшие сутки было сделано 11 рейсов.Услугами паромной переправы могут воспользоваться фуры с грузом первой необходимости и скоропортящимися продуктами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы перевозят по сухопутному маршруту, который проходит через новые регионы, легковой транспорт направляется по транспортному переходу через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.В минувшую пятницу на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" была перекрыта для движения автотранспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительствоПод новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участков

керченский пролив

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, росморречфлот, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, крым, краснодарский край, логистика