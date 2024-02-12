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За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца
За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца - РИА Новости Крым, 12.02.2024
За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца
Четыре иностранца в Московском регионе задержаны за контрабанду драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба МВД России, из незаконного оборота изъято более... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T10:38
2024-02-12T10:38
контрабанда
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
закон и право
контрабанда драгоценных металлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Четыре иностранца в Московском регионе задержаны за контрабанду драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба МВД России, из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн сырья.По данным правоохранителей, фигуранты незаконно скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы с содержанием драгоценных металлов. Затем их перерабатывали для контрабандного перемещения за границу.Канал контрабанды перекрыт оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России. Задержаны четверо участников организованной группы, проживающие в Московском регионе - граждане трех иностранных государств. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 191, 30 и 226.1 УК РФ. Фигуранты помещены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в РоссииЗапчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана 10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
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контрабанда, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, закон и право, контрабанда драгоценных металлов
За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца

МВД: четыре иностранца задержаны за контрабанду драгметаллов на 70 млн рублей

10:38 12.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция беркут омон росгвардия
Полиция беркут омон росгвардия - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Четыре иностранца в Московском регионе задержаны за контрабанду драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба МВД России, из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн сырья.
По данным правоохранителей, фигуранты незаконно скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы с содержанием драгоценных металлов. Затем их перерабатывали для контрабандного перемещения за границу.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий, на сумму более 70 млн рублей", - говорится в сообщении МВД.

Канал контрабанды перекрыт оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России. Задержаны четверо участников организованной группы, проживающие в Московском регионе - граждане трех иностранных государств. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 191, 30 и 226.1 УК РФ. Фигуранты помещены под стражу.
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