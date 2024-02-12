https://crimea.ria.ru/20240212/za-kontrabandu-dragmetallov-na-70-mln-zaderzhany-chetyre-inostrantsa-1134883983.html

За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца

За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца - РИА Новости Крым, 12.02.2024

За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца

Четыре иностранца в Московском регионе задержаны за контрабанду драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба МВД России, из незаконного оборота изъято более... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T10:38

2024-02-12T10:38

2024-02-12T10:38

контрабанда

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

закон и право

контрабанда драгоценных металлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Четыре иностранца в Московском регионе задержаны за контрабанду драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба МВД России, из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн сырья.По данным правоохранителей, фигуранты незаконно скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы с содержанием драгоценных металлов. Затем их перерабатывали для контрабандного перемещения за границу.Канал контрабанды перекрыт оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России. Задержаны четверо участников организованной группы, проживающие в Московском регионе - граждане трех иностранных государств. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 191, 30 и 226.1 УК РФ. Фигуранты помещены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в РоссииЗапчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана 10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

контрабанда, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, закон и право, контрабанда драгоценных металлов