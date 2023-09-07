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Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T13:51
2023-09-07T13:51
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
контрабанда
россия
новости
вооруженные силы россии
европа
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Центр общественных связей ведомства.Контрабандисты приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем продать их клиентам из-за рубежа, в том числе для нужд ВСУ. Сообщается, что у злоумышленников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро."Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.Все подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.Накануне, 4 сентября, силовики задержали злоумышленника, который изготавливал бомбы для совершения терактов на территории Запорожской области. По данным следствия, он передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые были применены против силовиков и представителей местной администрации. При обыске в его доме было обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя и другие компоненты самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбатаДиверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиПризывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), контрабанда, россия, новости, вооруженные силы россии, европа, всу (вооруженные силы украины)
Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана

ФСБ: банда контрабандистов продавала в Европу детали боевых самолетов для нужд ВСУ

13:51 07.09.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей для военной авиации из России в Европу
ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей для военной авиации из России в Европу
© ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Центр общественных связей ведомства.
"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", — говорится в сообщении.
Контрабандисты приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем продать их клиентам из-за рубежа, в том числе для нужд ВСУ. Сообщается, что у злоумышленников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.
"Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.
Все подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.
Накануне, 4 сентября, силовики задержали злоумышленника, который изготавливал бомбы для совершения терактов на территории Запорожской области. По данным следствия, он передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые были применены против силовиков и представителей местной администрации. При обыске в его доме было обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя и другие компоненты самодельных взрывных устройств.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КонтрабандаРоссияНовостиВооруженные силы РоссииЕвропаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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