https://crimea.ria.ru/20230907/zapchasti-boevykh-samoletov-iz-rf-perepravlyali-na-zapad---banda-zaderzhana-1131231221.html

Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана

Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана

В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T13:51

2023-09-07T13:51

2023-09-07T13:51

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

контрабанда

россия

новости

вооруженные силы россии

европа

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Центр общественных связей ведомства.Контрабандисты приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем продать их клиентам из-за рубежа, в том числе для нужд ВСУ. Сообщается, что у злоумышленников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро."Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.Все подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.Накануне, 4 сентября, силовики задержали злоумышленника, который изготавливал бомбы для совершения терактов на территории Запорожской области. По данным следствия, он передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые были применены против силовиков и представителей местной администрации. При обыске в его доме было обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя и другие компоненты самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбатаДиверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиПризывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), контрабанда, россия, новости, вооруженные силы россии, европа, всу (вооруженные силы украины)