https://crimea.ria.ru/20230907/zapchasti-boevykh-samoletov-iz-rf-perepravlyali-na-zapad---banda-zaderzhana-1131231221.html
Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T13:51
2023-09-07T13:51
2023-09-07T13:51
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
контрабанда
россия
новости
вооруженные силы россии
европа
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131230837_0:56:1462:878_1920x0_80_0_0_0ffd1cb1818bf6c8d9ad9707e12a06fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Центр общественных связей ведомства.Контрабандисты приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем продать их клиентам из-за рубежа, в том числе для нужд ВСУ. Сообщается, что у злоумышленников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро."Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.Все подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.Накануне, 4 сентября, силовики задержали злоумышленника, который изготавливал бомбы для совершения терактов на территории Запорожской области. По данным следствия, он передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые были применены против силовиков и представителей местной администрации. При обыске в его доме было обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя и другие компоненты самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбатаДиверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиПризывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131230837_35:0:1380:1009_1920x0_80_0_0_fbbe8e7151a628fecbe99a7c1284a91b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), контрабанда, россия, новости, вооруженные силы россии, европа, всу (вооруженные силы украины)
Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
ФСБ: банда контрабандистов продавала в Европу детали боевых самолетов для нужд ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ФСБ РФ раскрыли банду контрабандистов, которые переправляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам. Часть из них использовалась для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Центр общественных связей ведомства.
"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", — говорится в сообщении.
Контрабандисты приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем продать их клиентам из-за рубежа, в том числе для нужд ВСУ. Сообщается, что у злоумышленников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.
"Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.
Все подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.
Накануне, 4 сентября, силовики задержали злоумышленника, который изготавливал бомбы для совершения терактов
на территории Запорожской области. По данным следствия, он передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые были применены против силовиков и представителей местной администрации. При обыске в его доме было обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя и другие компоненты самодельных взрывных устройств.
Читайте также на РИА Новости Крым: