https://crimea.ria.ru/20240212/moskva-zaprosila-zasedanie-sb-oon-po-teme-minskikh-soglasheniy-1134881197.html

Москва запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений

Москва запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Москва запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений

Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T06:56

2024-02-12T06:56

2024-02-12T06:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", — написал Полянский в своем Telegram-канале.Темой обсуждения станет провал Запад в урегулировании конфликта, отметил он.Начало заседания намечено на 18.00 по московскому времени.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, в том числе, о событиях на Украине после госпереворота 2014 года и указал на то, что Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем. При этом находящееся под полным контролем США украинское руководство вдруг отказалось от исполнения Минских соглашений и продолжило военные действия в Донбассе.Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений >>При этом Путин высказал уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, хотя на это потребуется много времени.Второе Минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – ПутинОлланд признал Евросоюз участником конфликта на УкраинеВ МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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