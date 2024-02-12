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Главные новости Крыма: 12 февраля

Главные новости Крыма: 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Главные новости Крыма: 12 февраля

В Крыму назначили нового омбудсмена, в Севастополе приступили к восстановлению обрушенного взрывом газа дома. Губернатор Севастополя рассказал, когда заработает РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T22:34

2024-02-12T22:34

2024-02-12T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму назначили нового омбудсмена, в Севастополе приступили к восстановлению обрушенного взрывом газа дома. Губернатор Севастополя рассказал, когда заработает причал на Михайловской батарее, а в Крыму отныне семьи участников СВО будут платить за коммуналку в два раза меньше. В Белогорском районе на гидроузле завершен первый этап ремонтных работ, направленных на улучшение водоснабжения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Парламент назначил новым омбудсменом Крыма Александра ШтехбартаПарламент Крыма назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Соответствующее постановление принято на сессии Госсовета РК в понедельник.Назначение Штехбарта поддержали 62 депутата из 64, присутствовавших в зале. После голосования он принес присягу омбудсмена."Назначение на должность для меня – это, прежде всего, ответственность. Приложу все усилия для служения республике и крымчанам. Видение деятельности сформировано. Хотелось бы видеть понимание и поддержку со стороны органов исполнительной власти и депутатского корпуса в вопросах взаимодействия", – сказал омбудсмен.В Севастополе восстанавливают обрушенный после взрыва домДемонтаж опасных конструкций завершен, сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. Строители приступили к восстановлению многоквартирного дома, где 6 февраля в результате взрыва газового баллона произошло обрушение."Уже приступили к восстановительным работам. Буквально вчера там еще проходили следственные действия. Мы оттуда полностью убрали мусор, демонтировали опасные элементы, которые могли обрушиться, а также установили двери. Закрыли все жилые помещения, которые пострадали с внешней стороны подъезда. Сейчас продолжаем работы по укреплению и усилению элементов", – проинформировал он на аппаратном совещании во вторник.Когда заработает причал на Михайловской батарее в СевастополеРаботу причала планируют возобновить на этой неделе, сообщил губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного совещания."Мы рассчитываем, что причал на Михайловской батарее заработает на этой неделе. Обследование территории завершено, на этой неделе приступаем к транспортировке причала", – заявил губернатор.В Крыму семьи участников СВО будут платить за коммуналку в 2 раза меньшеЧленам семьи участников специальной военной операции и участников боевых действий предоставят скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект принял в первом и втором чтениях парламент республики."Законом Республики Крым от 29 мая 2923 года уже были внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, когда мы ввели дополнительные меры для участников боевых действий и участников специальной военной операции – это 50-процентная льгота на оплату коммунальных услуг. Нынешний законопроект предусматривает распространение таких же мер для членов их семей", – сообщила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Предполагается, что эта законодательная норма распространится почти на 13 тысяч крымчан.На Белогорском гидроузле завершен 1-й этап ремонтных работРаботы велись с 2021 года по 2023 годы, отремонтированы водосбросное и перепускное сооружения. Выполнен комплекс берегоукрепительных работ. На это из бюджета Республики Крым было выделено свыше 40 миллионов рублей, уточнил руководитель Белогорского филиала ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Олег Кушпрак."Отремонтированы подводящий канал Белогорского водохранилища, мокрые откосы и дно, а также перепускное сооружение Белогорского водохранилища и отводящий канал Тайганского водохранилища", – перечислил он.Основные работы были связаны с заливкой бетона, который "имеет свойство разрушаться со временем и под воздействием воды". Только на одном из участков рабочие уложили больше трех километров деформационных швов и залили бетона более 500 "кубов".

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https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-rastet-zabolevaemost-covid-19-1134889804.html

https://crimea.ria.ru/20240212/kuda-zhalovatsya-na-opasnye-detskie-ploschadki-1134837576.html

https://crimea.ria.ru/20240212/na-skolko-dney-krymu-khvatit-vody-1134896025.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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