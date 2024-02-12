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В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома
В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома
В Севастополе завершили демонтаж опасных конструкций и приступили к восстановлению многоквартирного дома, где 6 февраля в результате взрыва газового баллона... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T13:48
2024-02-12T13:49
севастополь
евгений горлов
взрыв газа в жилом доме в севастополе
крым
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили демонтаж опасных конструкций и приступили к восстановлению многоквартирного дома, где 6 февраля в результате взрыва газового баллона произошло обрушение. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов.Утром 6 февраля в жилом многоквартирном доме по улице Леваневского в Севастополе прозвучал взрыв и произошло обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, который был отведен под нежилое помещение. Из поликлиники, находящейся на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома, эвакуировали 40 человек. Из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей.Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияЭвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в СевастополеСледователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе
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севастополь, евгений горлов, взрыв газа в жилом доме в севастополе, крым, новости крыма, происшествия
В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома

В Севастополе приступили к восстановлению и укреплению поврежденного после взрыва дома

13:48 12.02.2024 (обновлено: 13:49 12.02.2024)
 
© РИА Новости КрымВзрыв газа в Севастополе
Взрыв газа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили демонтаж опасных конструкций и приступили к восстановлению многоквартирного дома, где 6 февраля в результате взрыва газового баллона произошло обрушение. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов.
"Уже приступили к восстановительным работам. Буквально вчера там еще проходили следственные действия. Мы оттуда полностью убрали мусор, демонтировали опасные элементы, которые могли обрушиться, а также установили двери. Закрыли все жилые помещения, которые пострадали с внешней стороны подъезда. Сейчас продолжаем работы по укреплению и усилению элементов", - проинформировал он на аппаратном совещании во вторник.
Утром 6 февраля в жилом многоквартирном доме по улице Леваневского в Севастополе прозвучал взрыв и произошло обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, который был отведен под нежилое помещение. Из поликлиники, находящейся на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома, эвакуировали 40 человек. Из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей.
Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
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СевастопольЕвгений ГорловВзрыв газа в жилом доме в СевастополеКрымНовости КрымаПроисшествия
 
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