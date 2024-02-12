https://crimea.ria.ru/20240212/v-sevastopole-pristupili-k-vosstanovleniyu-obrushennogo-posle-vzryva-doma-1134888171.html

В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома

В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома - РИА Новости Крым, 12.02.2024

В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома

В Севастополе завершили демонтаж опасных конструкций и приступили к восстановлению многоквартирного дома, где 6 февраля в результате взрыва газового баллона... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T13:48

2024-02-12T13:48

2024-02-12T13:49

севастополь

евгений горлов

взрыв газа в жилом доме в севастополе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили демонтаж опасных конструкций и приступили к восстановлению многоквартирного дома, где 6 февраля в результате взрыва газового баллона произошло обрушение. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов.Утром 6 февраля в жилом многоквартирном доме по улице Леваневского в Севастополе прозвучал взрыв и произошло обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, который был отведен под нежилое помещение. Из поликлиники, находящейся на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома, эвакуировали 40 человек. Из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей.Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияЭвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в СевастополеСледователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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