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Главное за день: 12 февраля

Главное за день: 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Главное за день: 12 февраля

На юге России ледяные дожди оставили без света более 260 тысяч человек. В зоне специальной военной операции за сутки противник потерял более 800 боевиков, сбито РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T22:52

2024-02-12T22:52

2024-02-12T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. На юге России ледяные дожди оставили без света более 260 тысяч человек. В зоне специальной военной операции за сутки противник потерял более 800 боевиков, сбито более тридцати украинских беспилотников. Москва запросила заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям. В Подмосковье четверо иностранцев задержаны за контрабанду драгоценных металлов, в Курской области массовая вспышка кори, а в Краснодарском крае трое детей погибли на пожаре.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождейЭнергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. По состоянию на утро понедельника без электричества оставались более 260 тысяч абонентов. В Ростовской области введен режим повышенной готовности, в одном из районов Волгоградской области объявлен режим ЧС."По оперативным данным на утро 12 февраля, в Ростовской области остаются без света 150 тысяч человек, в Луганской Народной Республике – 60 тысяч человек, в Волгоградской области 36,8 тысяч человек", – перечислили в профильном министерстве.Кроме того, за ночь отключения также произошли в Астраханской области – сейчас в регионе без света остаются 19 тысяч человек. Непогода затронула частично Красноярский, Харабалинский и Енотаевский районы области.Потери врага в зоне спецоперации за суткиВ зоне спецоперации российские военные успешно отразили более двадцати атак, в результате чего ВСУ потеряли более 800 боевиков за сутки. На Донецком направлении уничтожены два склада боеприпасов, нашим войскам удалось занять более выгодные позиции. На Краснолиманском направлении удалось улучшить положение по переднему краю. Уничтожено несколько десятков единиц военной техники, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника в Херсонской области.Москва запросила заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашенийВ связи с годовщиной принятия Минских соглашений Россия запросила заседание СБ ООН. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."На утро 12 февраля – в годовщину принятия Минского комплекса мер – мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", – написал Полянский в своем Telegram-канале.Темой обсуждения станет провал западных инициатив в урегулировании конфликта, отметил он.За контрабанду драгметаллов на 70 миллионов задержаны четыре иностранцаВ Московской области задержаны четыре иностранных гражданина по подозрению в контрабанде драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба МВД России, из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн ценного сырья.По данным правоохранителей, фигуранты незаконно скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы с содержанием драгоценных металлов, после чего их перерабатывали для контрабандного перемещения за границу."В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий, на сумму более 70 миллионов рублей", – говорится в сообщении МВД.Трое детей погибли на пожаре в Краснодарском краеСообщение о пожаре в многоквартирном жилом двухэтажном доме в поселке Южный Крымского района поступило диспетчеру в 02:54, сообщает МЧС России. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло загорание в одной из квартир на площади 30 квадратных метров."В момент пожара дома была многодетная семья с шестью детьми. Двоих из дома вынесли родители, к сожалению, малыши скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили огнеборцы МЧС России. Он тоже погиб", – говорится в сообщении.В Курской области массовая вспышка кориНовая вспышка кори зафиксирована среди последователей баптистской церкви, которые не признавали прививок. Зарегистрировано 18 случаев инфекции, со ссылкой на замгубернатора Андрея Белостоцкого пишет РИА Новости."Есть случай массовой заболеваемости кори… Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев. К сожалению, все эти пациенты, в том числе дети, привиты не были. Это в очередной раз говорит, что позиция "непрививочников" – это неправильная позиция", – подчеркнул замглавы региона.В настоящее время специалисты отрабатывают все очаги инфекции. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице.

https://crimea.ria.ru/20240212/chto-takoe-ledyanoy-dozhd-i-chem-on-opasen-1134896147.html

https://crimea.ria.ru/20240212/-stanet-li-syrskiy-vtorym-zaluzhnym-1134885011.html

https://crimea.ria.ru/20240212/smotryaschiy-za-zelenskim-genseku-nato-nashli-novuyu-dolzhnost-1134890234.html

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https://crimea.ria.ru/20240212/godovalyy-rebenok-pogib-pri-pozhare-v-zhilom-dome-1134898754.html

https://crimea.ria.ru/20240212/risk-zavoza-virusa-alyaskapoks-v-rossiyu-otsenili-v-rospotrebnadzore-1134887513.html

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