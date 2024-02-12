https://crimea.ria.ru/20240212/sotni-tysyach-chelovek-na-yuge-rf-ostayutsya-bez-sveta-posle-ledyanykh-dozhdey-1134882337.html

Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей

Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей

В ряде южных регионов страны энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. Как сообщает в подельник утром... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T09:46

2024-02-12T09:46

2024-02-12T09:46

ледяной дождь

новости

ростовская область

волгоградская область

луганская народная республика (лнр)

астраханская область

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

режим чс

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В ряде южных регионов страны энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. Как сообщает в подельник утром Минэнерго РФ, без света все еще остаются более 260 тысяч абонентов, в Ростовской области введен режим повышенной готовности, в одном из районов Волгоградской области объявлен режим ЧС.Кроме того, за ночь отключения также произошли в Астраханской области - сейчас в регионе без света остаются 19 тысяч человек. Непогода затронула частично Красноярский, Харабалинский и Енотаевский районы области.Ситуация в регионахКак сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах региона."Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений", - написал глава области в своем Telegam-канале.Ледяной дождь сковал юг РоссииВ субботу, 10 февраля, непогода накрыла Ростовскую область. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры.На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек. Устраняют последствия стихии 283 энергетика и 109 единиц спецтехники. Работы не останавливаются даже ночью. На помощь ростовским специалистам прибыли десятки бригад из Краснодарского края.В Луганской Народной Республике из-за ледяного дождя также произошли аварийные отключения электроэнергии, более 67 тысяч человек оставались без электроснабжения. Позже сообщалось о 9 тысячах обесточенных абонентов. В Волгоградской области - более 30 тысяч потребителей. Зона ледяных дождей дойдет до Москвы и вернется обратно, на юг, а в пятницу доберется до Крыма, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

https://crimea.ria.ru/20240211/opasnyy-ledyanoy-dozhd-mozhet-doyti-do-kryma-1134871746.html

ростовская область

волгоградская область

луганская народная республика (лнр)

астраханская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ледяной дождь, новости, ростовская область, волгоградская область, луганская народная республика (лнр), астраханская область, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), режим чс, отключение электроэнергии