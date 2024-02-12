https://crimea.ria.ru/20240212/sotni-tysyach-chelovek-na-yuge-rf-ostayutsya-bez-sveta-posle-ledyanykh-dozhdey-1134882337.html
Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей
Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей
В ряде южных регионов страны энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. Как сообщает в подельник утром... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T09:46
2024-02-12T09:46
2024-02-12T09:46
ледяной дождь
новости
ростовская область
волгоградская область
луганская народная республика (лнр)
астраханская область
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
режим чс
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В ряде южных регионов страны энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. Как сообщает в подельник утром Минэнерго РФ, без света все еще остаются более 260 тысяч абонентов, в Ростовской области введен режим повышенной готовности, в одном из районов Волгоградской области объявлен режим ЧС.Кроме того, за ночь отключения также произошли в Астраханской области - сейчас в регионе без света остаются 19 тысяч человек. Непогода затронула частично Красноярский, Харабалинский и Енотаевский районы области.Ситуация в регионахКак сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах региона."Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений", - написал глава области в своем Telegam-канале.Ледяной дождь сковал юг РоссииВ субботу, 10 февраля, непогода накрыла Ростовскую область. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры.На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек. Устраняют последствия стихии 283 энергетика и 109 единиц спецтехники. Работы не останавливаются даже ночью. На помощь ростовским специалистам прибыли десятки бригад из Краснодарского края.В Луганской Народной Республике из-за ледяного дождя также произошли аварийные отключения электроэнергии, более 67 тысяч человек оставались без электроснабжения. Позже сообщалось о 9 тысячах обесточенных абонентов. В Волгоградской области - более 30 тысяч потребителей. Зона ледяных дождей дойдет до Москвы и вернется обратно, на юг, а в пятницу доберется до Крыма, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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ледяной дождь, новости, ростовская область, волгоградская область, луганская народная республика (лнр), астраханская область, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), режим чс, отключение электроэнергии
Сотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождей
Минэнерго: более 260 тысяч абонентов остаются без света на юге России из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В ряде южных регионов страны энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. Как сообщает в подельник утром Минэнерго РФ, без света все еще остаются более 260 тысяч абонентов, в Ростовской области введен режим повышенной готовности, в одном из районов Волгоградской области объявлен режим ЧС.
"По оперативным данным на утро 12 февраля, в Ростовской области остаются без света 150 тысяч человек, в Луганской Народной Республике - 60 тысяч человек, в Волгоградской области 36,8 тысяч человек, ", - перечислили в профильном министерстве.
Кроме того, за ночь отключения также произошли в Астраханской области - сейчас в регионе без света остаются 19 тысяч человек. Непогода затронула частично Красноярский, Харабалинский и Енотаевский районы области.
Ситуация в регионах
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах региона.
"Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений", - написал глава области в своем Telegam-канале.
Режим ЧС муниципального значения также введен в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Уточняется, что в район выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России в составе 30 человек и шести единиц техники, в том числе два снегохода, увеличено количество бригад энергетиков. В район направлены резервные источники электроснабжения. Это позволило обеспечить штатную работу котельных - жители обеспечены теплом.
Ледяной дождь сковал юг России
В субботу, 10 февраля, непогода накрыла
Ростовскую область. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры.
На утро воскресенья без света оставались
более 195 тысяч человек. Устраняют последствия стихии 283 энергетика и 109 единиц спецтехники. Работы не останавливаются даже ночью. На помощь ростовским специалистам прибыли десятки бригад из Краснодарского края.
В Луганской Народной Республике из-за ледяного дождя также произошли аварийные отключения электроэнергии
, более 67 тысяч человек оставались без электроснабжения. Позже сообщалось о 9 тысячах обесточенных абонентов. В Волгоградской области - более 30 тысяч потребителей.
Зона ледяных дождей дойдет до Москвы и вернется обратно, на юг, а в пятницу доберется до Крыма, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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